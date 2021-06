Ruuan hinta hätyyttelee maailmalla ennätyksiä – lannoitteiden ja energian hinnat jatkavat nousuaan

Sokerin kulutus on kasvanut tuotantoa suuremmaksi.

Kimmo Haimi

Arkistokuvassa sokerijuurikkaan kylvöä. Varastojen pieneneminen lupaa hyvää sokerin hinnoille.

Ruoka kallistui maailmalla toukokuussa harppauksen ja hätyyttelee YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n ylläpitämän indeksin ennätystä.

Nousu on nyt jatkunut katkeamatta viime vuoden kesäkuusta alkaen.

FAO:n indeksin pohjalla on kuluttaja- ja tuottajahintoja maailmalta. Indeksi nousi toukokuussa 127 pisteeseen. Vain vuonna 2011 indeksi on ollut korkeammalla. Helmikuussa 2011 arvo oli 137.

Toukokuussa hintoja nosti etenkin kasviöljyjen, sokerin ja viljojen kallistuminen maailmalla.

Suomessa kehitys on ollut maltillista. Ruuan kuluttajahinnat olivat huhtikuussa noin prosentin vuodentakaista korkeammalla.

Viljan ja öljykasvien tuottajahinnat ovat nousseet. Viljat eivät kuitenkaan ole saavuttaneet Keski-Euroopan hintoja. Sian, broilerin ja sonnin tuottajahinnat ovat kotimaassa viime kevättä matalammat, lehmän hinta on noussut. Maidon tuottajahinta on ollut vakaa.

Toukokuun alussa viljojen hinnat olivat maailmalla nousussa, mutta loppukuusta satonäkymien koheneminen laski hintoja, kertoo FAO. Eniten nousi maissi, koska satonäkymät Brasiliassa ovat epäsuotuisat.

Vuodentakaiseen verrattuna viljojen hinnat ovat yli kolmanneksen korkeammalla.

Kasviöljyistä on niukkuutta ja hinnat nousivat toukokuussa yli seitsemän prosenttia huhtikuusta.

Palmuöljyn tuotanto kasvaa hitaasti Kaakkois-Aasiassa, mutta sille olisi vientikysyntää. Soijaöljyä tarvittaisiin lisää biodieselin valmistukseen. Rapsiöljyä on niukasti saatavilla.

Sokerin hinta kohosi kuukaudessa lähes seitsemän prosenttia, korkeimmilleen kevään 2017.

Satohuolet maailman suurimmassa sokerinviejämaassa Brasiliassa nostavat hintoja. Kuivuus on vaivannut maata.

Öljyn hinnan nousu nostaa myös sokeria, sillä sokeriruoko on biopolttoaineiden raaka-aine. Lisäksi Brasilian valuutan vahvistuminen heijastuu sokerin vientiin ja hintaan.

FAO:n mukaan Intian sokerin vienti on ollut suurta ja se on estänyt korkeammat hinnan nousut.

Maitotuotteiden hintoja kuvaava indeksi nousi toukokuussa 1,5 prosenttia huhtikuusta.

Nousun takana on kansainvälisen kaupan hyvä imu. Kaupaksi käyvät maitojauheet ja juusto. Kysyntää on etenkin Kiinassa. Samaan aikaan tarjonta on rajallista Euroopassa.

Voin hinta sen sijaan laski, kun sen tarjonta Uudesta-Seelannista on kasvanut.

Lihan hinnat nousivat toukokuussa keskimäärin 2,2 prosenttia huhtikuusta. Nousua oli kaikissa lihalajeissa.

Kysyntä on hyvää Aasiassa, etenkin Kiinassa. Samaan aikaan tarjonta on niukentunut.

Viljamarkkinoilla näkyy niukkuus maissista.

Pariisin hyödykepörssissä maissin elokuun noteeraus oli perjantai-iltapäivästä pitkälle yli 250 euroa tonnilta. Vehnän syyskuun noteeraus oli noin 215 euroa.

Rapsin myönteinen markkinatilanne jatkuu. Futuurit ovat ensi keväälle saakka yli 500 euroa tonnilta.

FAO julkaisi torstaina ennusteensa maailman viljasadosta ja kulutuksesta kaudella 2021/2022.

Se oli linjassa Kansainvälisen viljaneuvoston IGC ja Yhdysvaltojen maatalousministeriön Usdan toukokuussa julkaisemien ennusteiden kanssa. Sadosta tulee ennätysmäinen, mutta ennätykseen nouseva kulutus syö sen.

Sekä maissin että vehnän tuotannon arvioidaan kasvavan päättyvästä kaudesta. Väestönkasvu pitää kulutuksen kasvu-uralla.

Kansainvälinen viljakauppa riippuu paljon siitä, mitä Kiina tekee.

Sokerin kulutus on maailmalla kasvanut ja tuotanto on vähentynyt. Siten sokerivarastot kutistuivat viime vuonna.

Markkinoilla odotetaan, että alkavalla kaudella 2021/2022 kulutus on jälleen tuotantoa suurempaa, sillä kuivuus on leikannut Brasilian satoa.

Huhtikuussa Brasiliassa alkanut sokerin jalostus on pienempien satojen myötä jäljessä viime vuodesta.

Etanolin hinta on korkealla, jolloin sokeriruokoa ohjataan sokerin hyvästä hinnasta huolimatta polttoainetuotantoon. Se tukee sokerin hintaa.

Meijerituotteiden Global Dairy Trade -huutokaupassa Uudessa-Seelannissa hinnat laskivat viime viikolla. Yleisindeksi vajosi vajaan prosentin. Hinnat ovat kuukauden ajan olleet loivassa laskussa.

Maitotuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän maailmalla vahvana, mikä tukee hintoja jatkossa.

Lannoitteiden raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan.

Toukokuussa fosforin (DAP) hinta kohosi noin 30 dollaria 574 dollariin tonnilta, ilmenee Maailmanpankin tilastosta.

Typen (urea) hinta nousi muutaman dollarin 331 dollariin tonnilta.

Raakaöljyn hinta oli myös nousussa toukokuussa. Brent-laadun öljy maksoi toukokuussa keskimäärin 68 dollaria tynnyriltä. Se on Reilut kolme dollaria huhtikuuta enemmän.

Viime viikolla hinta ylitti 70 dollarin rajan ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen.