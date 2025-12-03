UPM lopettaa etikettimateriaalien tuotannon Nancyn tehtaalla RanskassaUPM keskittää tarratuotantoaan kilpailukykyisimmille tehtaille.
UPM lopettaa etikettimateriaalituotannon Nancyn tehtaalla Ranskassa. Lopetus vaikuttaa 79:ään työntekijään.
Yhtiön tiedotteen mukaan Nancyn toimipaikka jatkaa toimintaansa leikkuu- ja jakeluterminaalina.
UPM mukaan se keskittää tarramateriaalituotantoaan kilpailukykyisemmille tehtailleen kustannustehokkuuden ja tuotteiden laadun parantamiseksi.
Yhtiön tarramateriaaliliiketoiminta (Adhesive Materials) tekee itseliimautuvia tuotteita, kuten etikettimateriaaleja, graafisia tarramateriaaleja ja erikoisteippejä. Tarrat työllistävät UPM:ssä 3 200 henkilöä. Liikevaihtoa tarraliiketoiminta keräsi lähes 1,6 miljardia euroa vuonna 2024.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat