Juuri kylvettyjä peltoja rajun sateen alle Varsinais-Suomessa – aika alkaa loppua satokasveilta kesken, jos nyt kylvää uudestaan

Pekka Saarnivaara

Viljelijä Tomi Saarnivaaran isän Pekka Saarnivaaran tiistaina juuri sateen jälkeen ottamissa kuvissa vesi seisoo pitkin peltoja.

Rajut paikalliset ukkoskuurot tekivät tiistaina tuhoja viljelyksille.

Varsinais-Suomessa Tarvasjoen ja Marttilan rajalla tiistai-iltapäivän raju raekuuro ja ukkonen peitti alleen satoja hehtaareita juuri kylvettyjä peltoja.

Osa alueen pelloista oli kylvetty samana päivänä juuri ennen sadetta. Sateen jälkeen pelloilla seisoi useita senttejä vettä.

"Piiriojat ja valtaojat ovat täynnä, pellot lainehtivat. Paikoin vesi on syönyt pelloista maata mukaansa", kertoo maanviljelijä Tomi Saarnivaara.

Hänen sademittarinsa näyttivät vettä tulleen kolmessa vartissa 35–45 milliä. Illalla satoi vielä 5–10 milliä lisää.

"Osuikohan kaikki edes mittariin, kun rakeet pomppivat", Saarnivaara miettii.

"Kun maa tällaisen sateen jälkeen kuivuu, on pellon pinta kovaa kuin elefantin nahka", hän sanoo.

Kevät on poikkeuksellisen runsaiden sateiden takia ollut viljelijöille hyvin hankala.

Saarnivaara teki ensimmäiset kylvöt toukokuun puolivälissä. Sitten sateet pysäyttivät työt.

Isolta alalta piti kuorettumisten takia äestää pintaa auki jo toukokuun sateiden jälkeen.

Kesäkuun alussa loput pellot saatiin kylvettyä. "Viikonloppuna kylvettiin täyttä päätä."

Nyt raju sade muutti jälleen tilanteen. Miten juuri kylvetyille pelloille käy?

"Taktiikka varmaan on äestää pintaa auki", Saarnivaara mietti keskiviikkoaamuna.

Rypsi ehkä kylvetään uusiksi.

Osa pelloista on oraalla. Ne saattavat mennä keltaiseksi. Maa oli jo valmiiksi märkää ennen viimeistä kuuroa.

Kesäkuu on jo pitkällä. Satokasvien valmistuminen alkaa olla kysymysmerkki, jos nyt kylvää vielä uudestaan. Siemenet on pitkälti käytetty, samoin lannoitteet. Kesannointi on vaihtoehto.

15. päivä on tukihaun viimeinen päivä. Siihen on alle viikko aikaa.

"Siihen mennessä pitää olla päätettynä kuinka edetään ja mitä yritetään. Kiire tulee", Saarnivaara sanoo.

Paras sato on jo menetetty, viljelijä toteaa. Siten pitää miettiä kustannusten minimointia.

Tilalla on viljelysopimuksia mallasohrasta, vehnästä ja öljykasveista. Niitä täytyy nyt pohtia onko sopimusmääriä ilmoitettava pienemmäksi.

Katso myös alueelta julkaistu video:

Katso video: Näin rankkasade sai pellot tulvimaan – vettä tuli jopa 90 milliä tunnissa