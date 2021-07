Hyvästit huippusadoille: ”Ohran ja kauran hehtaarisadot jäävät 1 000–2 000 kiloa pienemmiksi kuin hyvänä vuonna" – ”Nyt vettä tarvitaan lisää ja nopeasti"

Johannes Tervo

Tämä Avanti-kaura kasvaa Kari Rahikan tilakeskuksen vieressä Kauhajoen Hyypässä. Rahikka silmäili kaurakasvustoa maanantaina. "Jyvämassaa on yllättävänkin hyvin."

Kari Rahikka katselee Avanti-kaurakasvustojaan Kauhajoen Hyypässä. Kuivana ja kuumana kesänä kauran korsi on jäänyt matalaksi.

”Tämä on parikymmentä senttiä lyhyempää kuin normaalioloissa. Jyvämassaa on sen sijaan yllättävänkin hyvin”, Rahikka sanoo huomioitaan.

Hienohietamaahan toukokuun kuudentena päivänä kylvetty kaura on pensonut mukavasti.

”Kylvöajankohta saneli tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Kasvu käynnistyi hyvin, kun maassa oli alkukosteutta sopivasti.”

Rahikan viljelyksillä Hyypänjokilaaksossa on hienohietaisten alojen lisäksi multavia maita ja savimaitakin.

”Hienohietamaat eivät välttämättä anna huippusatoa, mutta eivät ne kovin pahoin kärsi kuivuudestakaan.”

Valtaosa Rahikan pelloista on kotitalon lähistöllä. Kaukaisimmalle lohkolle kertyy kilometrejä kymmenkunta.

Viljelyalaa on kaikkiaan noin 400 hehtaaria.

”Ohraa, kauraa ja kevätrypsiä”, Rahikka kertoo tämänvuotiset kasvit.

Ohra-alojen lajikkeet ovat Arild ja Bredo. Arild mainitaan markkinoiden aikaisimmaksi kaksitahoiseksi ohraksi. Bredon pitäisi olla satoisa.

”Bredoa kokeilen nyt ensimmäistä kertaa.”

Ohrakasvustoissa kuivuus ja helle näkyvät selvästi. Tähkä on jäänyt lyhyeksi, ja lyhyessä tähkässä on vähän jyviä.

Tähkä on tänä kesänä kolmanneksen pienempi kuin hyvänä kasvukautena, Rahikka sanoo.

”Tähkän koko ja jyvien määrä on se mikä on. Niihin eivät sateet enää auta. Jyvien koko voi vielä kasvaa, jos vettä saataisiin.”

Mikä on viljanviljelijän toivesää lähiajoiksi?

”20–30 millimetriä sadetta viikossa ja lämpötilojen pudotus kahdenkymmenen plusasteen tienoille.”

Sade auttaisi varsinkin kaurakasvustoja, Rahikka sanoo.

Helteen ja kuivuuden jatkuessa viljoja uhkaa pakkotuleentuminen.

”Ne kuivuvat pystyyn. Pakkotuleentumisen merkkejä alkaa paikoitellen jo näkyä.”

Silti kasvustot näyttävät vielä kohtuullisen hyviltä, Rahikka huomauttaa.

Aivan rutikuivaa ei Hyypänjokilaaksossa ole ollut: viimeksi kuluneen viikon aikana on satanut yhteensä 25 millimetriä.

”Nyt vettä kuitenkin tarvitaan lisää ja nopeasti.”

Johannes Tervo

Arild-ohran tähkä on jäänyt lyhyeksi ja jyvämäärä vähäiseksi. Jyvien koko kasvaisi, jos nyt saataisiin vettä. "Tähkän koko ja jyvien määrä on se mikä se on, niihin eivät sateet enää vaikuta", Kari Rahikka sanoo.

Viljojen kasvu käynnistyi Rahikan mukaan tosi hyvin.

”Hyvin ne lähtivät matkaan. Kosteutta oli sopivasti, samoin lämpöisiä säitä heti kylvöjen jälkeen.”

Kasvukausi on muutenkin sujunut etuajassa. Tautiaineet Rahikka ajoi viljelyksilleen juhannuksen molemmin puolin. Se on huomattavasti tavanomaista aikaisemmin.

Viljat Rahikka kylvi toukokuun 20. päivään mennessä. Rypsi oli kylvetty touko–kesäkuun vaihteeseen tultaessa.

Toukokuun loppupuolen sateet pakottivat pitämään tauon kevättöissä.

”Vettä tuli niin paljon, että se lietti pintoja. Yllättävän hyvin pellot kuitenkin toipuivat. Laikkupaikkoja jäi vain vähän.”

Korkeintaan parikymmentä aaria kylvin toiseen kertaan, Rahikka kertoo.

Johannes Tervo

Kari Rahikka ja Luca tarkastivat kauravainion tilanteen.

Ohran osoite on vanha tuttu: sato menee Altian Koskenkorvan-tehtaille niin kuin aiempinakin vuosina.

Kauran ja kevätrypsin ostopaikka varmistuu myöhemmin.

”Ostaja löytyy paikallisen Lantmännen Agron kanssa. Yhteistyö maatalouskaupan kanssa on sujunut hyvin”, Rahikka sanoo.

Johannes Tervo

Tällainen oli Avanti-kauran kasvutilanne Kauhajoen Hyypänjokilaaksossa maanantaina 12.7. kello 10.38.