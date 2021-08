Koneviesti: Tulella rikkakasveja torjumaan – liekityslaite on luomuporkkanaa viljelevälle tärkeä työkalu

Rikkakasvien torjunta on yksi luomutuotannon haasteista, mutta mahdotonta se ei missään nimessä ole. Laajan menetelmien kirjon kuumin vaihtoehto on rikkakasvien liekittäminen.

Sampsa Peltola

Vanha-Rauhamäen tilalla liekitys on tärkeässä roolissa luomuporkkanan rikkakasvien torjumisessa. Parikymmentä vuotta vanha laite ei ole kaupallinen tuote, vaan kahden suomalaisviljelijän kehitystyön tulos.

Luomutuotannossa rikkakasvien kemiallinen torjunta on poissuljettua, mikä on ajanut luomuviljelijät etsimään muita ratkaisuja. Viljelykierto ja kesannointi antavat satokasvin viljelyyn hyvän pohjan, kun taas kasvukaudella voidaan käyttää varsinkin erilaisia mekaanisia, eli muokkaukseen ja kitkentään perustuvia keinoja. Nämäkään eivät kuitenkaan tepsi kaikkiin rikkakasveihin. Konenäkö ja robotiikka toki mahdollistavat jopa kasvikohtaisen kitkennän, mutta näiden ratkaisujen yleistymistä käytännön töissä saadaan odottaa vielä muutamia vuosia.

Rikkakasvien liekitys sen sijaan on vähemmän tunnettu, mutta jo kymmeniä vuosia käytössä ollut menetelmä. Rikkakasveja ei polteta, kuten saattaisi luulla, vaan liekki lämmittää kasvin noin 70 asteeseen, ja siitä aiheutuneet soluvauriot kuihduttavat kasvin. Käsittelyllä saadaan torjuttua monet siemenrikkakasvit, kuten savikka ja pillike, mutta juurista lisääntyviin rikkoihin tämä ei kunnolla tehoa.

Menetelmä sopii perusteellisen torjunnan ansiosta monien vihannesten luomuviljelyyn. Siinä missä viljapelloilla riittää, että rikkakasveja saa kuritettua, on vihannestuotannossa tarpeen pyrkiä kaikkien rikkakasvien poistamiseen tavalla tai toisella, sillä useimpien vihannesten taimet eivät pysty kilpailemaan varsinkaan alkuvaiheessa kasvutilasta yhtä hyvin kuin vilja- ja heinäkasvit. Liekitystä voidaan käyttää monien vihannesten, kuten sipulin, valkosipulin, porkkanan, punajuuren ja kaalien, sekä maissin luomutuotannossa.

Kuhmoisissa sijaitsevalla Vanha-Rauhamäen tilalla liekitystä käytetään porkkananviljelyssä. Isäntäpari Emma Kaakon ja Sampsa Peltolan mukaan se onkin tärkeä apuväline puhtaiden porkkanapenkkien saavuttamisessa. Heidän käyttämänsä liekityslaite on peruja Emma Kaakon isältä, joka on niin ikään luomuporkkanan viljelijä. Hän on rakentanut laitteen rungon, kun taas kaasupolttimet ovat mikkeliläisen sipulintuottajan, Veli Rahikaisen tuotekehityksen tulosta. Polttimet torjuvat rikkakasvit porkkanapenkkien päältä, kun taas riviväleille riittää haraus, mikä hoituu samalla ajokerralla.

Liekitys itsessään on laitteen ansiosta melko simppeliä työtä, mutta haasteena on käsittelyn ajankohdan valinta. Jotkut tuotantokasvit, kuten sipuli, kestävät käsittelyn suoraa kasvustoon, kun varren alaosa on kasvanut riittävän paksuksi ja kovaksi. Sen sijaan porkkanantaimet eivät kestä liekitystä, vaan käsittely tehdään ennen kuin taimet ovat nousseet pintaan. Haaste piileekin tässä, sillä parhaat tulokset saadaan, kun käsittely tehdään alle vuorokausi, tai vain muutamia tunteja ennen taimettumista. Asiaa ei tietenkään helpota se, että porkkanat ovat tällöin vielä maan alla piilossa. Tämä edellyttääkin, että viljelijä käy pellolla tonkimassa ja tarkistamassa tilanteen useita kertoja päivässä.

Sampsa Peltolan mukaan liekitys on kuitenkin onnistuessaan erittäin palkitsevaa seuraavien työvaiheiden kannalta: ”Jos penkissä on 20 rikkaa metrillä, niin se on 20 kädenliikettä metrillä vähemmän kitkentää tehtäessä, jos ne saadaan liekittämällä pois.”

Liekityksen ajoittamiseen ennen taimettumista on muutamia eri menetelmiä, joista luomuviljelijä Petri Leinonen kertoo liekityslaitteen esittelyssä Koneviestissä.

Lue Koneviestin nettisivuilta Leinosen vinkit ja lisätietoa esimerkiksi liekityslaitteen tekniikasta ja kaasunkulutuksesta!

