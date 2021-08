Sianlihan vienti hiljenee Kiinan ylituotannon takia

Kiinan oma sianlihantuotanto on elpynyt ja teuraita on jo enemmän kuin ennen ASF-kriisiä. Ylituotanto on puolittanut hinnat ja tilojen talous on painunut tappiolliseksi. Sianruhoja ei pystytä enää viemään kannattavasti EU:sta.