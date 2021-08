Snellman lähettää lihakontin Hongkongiin – "Pohjoismaissa tuotettu liha on maailmalla positiivisesti tunnettua"

RAMI LEHTOLA

Hongkongiin lähtevää lihakonttia lastattiin torstaina Pietarsaaressa.

Snellman lähetti tänään torstaina yli 10 000 kilon sianlihakontin Hongkongiin.

"Veimme nyt ensi kertaa valmiiksi kuluttajapakattuja määräpainopakkauksia suoraan yhteensä 70 kauppaan Hongkongissa. Tämä on kokonaan uusi avaus", Snellmanin vientijohtaja Staffan Snellman kertoo MT:lle.

Lihaerä pitää sisällään neljä eri raakalihasta tehtyä sianlihatuotetta.

"Tuotteet ovat sian ulkofilee, niska, kylki sekä loin ribs", Snellman sanoo.

Vientijohtajan mukaan kotimaisen lihateollisuuden hyvä maine ulkomailla on siivittänyt lihanvientiä kaukomaille.

"Tämä on aika merkittävä asia Snellmanille. Emme myy bulkkilihaa, vaan valmista omaa lopputuotettamme Hongkongiin. Pohjoismaissa tuotettu liha on maailmalla positiivisesti tunnettua. Tiedetään, että meillä eläinten hyvinvointi on kunnossa, eläintuotanto on puhdasta, tuotanto on GMO-vapaata ja myös ilmastoasiat huomioidaan", Snellman luettelee.

Lihatalo on vientijohtajan mukaan valmistellut sianlihatuotteiden viennin aloittamista Hongkongiin nyt kahden vuoden ajan.

"Covid-pandemia on luonnollisesti hidastanut asioita, mutta nyt olemme päässeet eteenpäin. Vienti on tunnetusti maratonjuoksu, ei pikamatka. Seuraava lihakonttimme lähtee Hongkongiin kahden viikon kuluttua."

Staffan Snellmanin mukaan sianlihan vienti heijastuu myönteisesti tuottajahintoihin.

"Kun lopputuotteesta saadaan enemmän hintaa, niin on selvää, että raha siirtyy ketjussa takaisin tuottajille. Meille on erittäin tärkeää, että sianlihan tuotanto pysyy jatkossakin Suomessa."