Sateet liottavat viljakasvustoja ja peltoja – kasvukausi silti parisen viikkoa edellä normaalista

Syysviljat on saatu puitua lähes koko maassa, mutta kevätviljojen korjuu on edelleen kesken.

Pasi Leino

Karviaisten tilalla Polvijärvellä heinäkuun kuivuus nipisti sadon yhteen viidesosaan normaalista.

Viljapelloilla on pitänyt kiirettä, kun satoa on yritetty puida sateiden lomassa. Vettä on monin paikoin saatu jopa kaksi kertaa tavanomaista enemmän. Kaikesta huolimatta kasvukausi on 1–2 viikkoa edellä normaalista, todetaan ProAgrian kasvukausikatsauksessa.

Runsas vedentulo on painanut viljaa lakoon. Maan etelä- ja keskiosissa vilja on alkanut itää tähkissä. Sateiden aiheuttama riesa on sekin, että peltojen kantavuus kärsii.

Rukiin ja syysvehnän puinnit ovat loppusuoralla useimmilla alueilla. Pohjanmaan rannikkoalueella rukiista on korjattu kuitenkin vasta vain kolmannes ja syysvehnästä 60 prosenttia.

Ruis- ja syysvehnäsato arvioidaan määrältään ja laadultaan hyväksi suuressa osassa maata, katsauksessa todetaan. Tänä vuonna tilojen väliset erot ovat kuitenkin suuret ja hehtaarisadot voivat vaihdella 700 kilosta jopa 8 000 kiloon.

Kevätviljojen puinnit takkuavat pahasti – kiitos sateiden. Etelä-Suomen rannikkoalueella ensimmäiset tilat ovat saaneet kevätviljat korjattua. Muualla ohrasta ja kaurasta on saatu puitua 50–70 prosenttia ja kevätvehnästä 40–60 prosenttia.

Ohran sadon ProAgria arvioi koko maassa olevan huono tai välttävä. Esimerkiksi Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla satoa kertyy vain 25–30 prosenttia tavanomaisesta. Kauran sato on jäämässä lähes yhtä huonoksi kuin ohralla. Kevätvehnällä menee paremmin, kiloja kertyy 50–80 prosenttia normaalista.

Sateiden takia nihkeästi etenevät kevätviljojen puinnit jarruttavat syysviljojen ja -öljykasvien kylvöjä useimmilla alueilla.

Kevätrypsin ensimmäisiä lohkoja puitiin Etelä-Suomen rannikkoalueella elokuun puolivälissä, mutta yleisimmin puintien arvioidaan käynnistyvän syyskuun alkupuolella.

Suurimmat satotappiot iskevät Etelä-Suomen rannikkoaluetta, jossa kevätrypsinsato on jäämässä kolmannekseen keskimääräisestä. Myös sadon laatu vaihtelee huonosta välttävään.