Sri Lanka siirsi koko maan luomuviljelyyn "yhdessä yössä": Näin presidentin päätöksestä tuli kaaos, joka voi uhata jo viljelijöiden elantoa ja ruokaturvaa

Pixabay

Tee on Sri Lankan tärkein yksittäinen vientituote.

Sri Lanka on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen: olla maailman ensimmäinen maa, joka viljelee peltojaan 100 prosenttisesti luomuna.

Tavoitteeseen on tähdätty vauhdilla. Niin vauhdilla, että sillä voi olla maan maataloudelle dramaattisia seurauksia.

Yhdessä koronaepidemian ja epidemian näivettämän turismin, valuutan arvonlaskun ja inflaation kanssa muutos näyttää jo uhkaavan maan ruokaturvaa.

Luomuun siirryttiin niin sanotusti yhdessä yössä, kun presidentti Gotabaya Rajapaksa kielsi huhtikuun lopussa kemiallisten lannoitteiden maahantuonnin.

Sokerin, riisin ja sipulin hinnat ovat sittemmin kaksinkertaistuneet.

Muutos uhkaa myös vakavasti maan teentuotantoa, uutisoi South China Morning Post. Tee on Sri Lankan tärkein yksittäinen vientituote. Vuonna 2019 Sri Lanka oli maailman neljänneksi suurin teen viejä.

Lehden haastattelema teeasiantuntija Herman Gunaratne on ollut mukana suunnittelemassa muutosta, mutta hänkin pelkää nopean äkkikäännöksen vahingoittavan maan maatalotta vakavasti. Maan teentuotanto voi jopa puolittua nykyisestä 300 miljoonasta kilosta.

"Odottamaton tuontikielto on ajanut teentuotannon kaaokseen, sillä teen viljely on riippuvainen typestä, fosforista ja kaliumista. Erityisesti typpi on sellainen, jota ilman emme pärjää."

Luomuteen markkinat eivät ole riittävät kattamaan tulonmenetyksiä, Gunaratne jatkaa.

"Emme saa luomuteestä 50 prosenttia suurempaa hintaa. Luomuteelle on hyvin rajallinen markkina, se ei voi kompensoida pudotusta."

Tämän vuoden alkupuoliskolla teesato on ollut vielä runsas: ennätykselliset 160 miljoonaa kiloa. Käytössä on kuitenkin ollut vanhoja lannoitevarastoja.

Teentuottaja Sanat Gurunada sanoo South China Morning Postille, että ellei tuontirajoituksia poisteta, sato romahtaa lokakuussa ja vienti alkaa tyrehtyä vuoden lopussa. Pelkona on myös pahimmillaan miljoonien työpaikkojen menetys, sillä teen lehdet poimitaan yhä käsin.

Ongelmia on odotettu myös muun muassa riisin kanssa, sillä luomun hinta ei tällä hetkellä kata sadonmenetyksiä.

Puhelimitse tehdyn kyselyn perusteella 90 prosenttia Sri Lankan viljelijöistä käyttää kemiallisia lannoitteita. Lähes yhtä moni odotti satonsa putoavan huomattavasti ilman niitä. Kesäkuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 1 042 viljelijää.

Vain 20 prosentilla oli luomuun liittyvää asiantuntemusta. Lähes kaksi kolmasosaa viljelijöistä kannatti kyselyn perusteella Sri Lankan hallinnon päätöstä siirtää maan maatalous luomuviljelyyn.

Siirtyminen tapahtuu kuitenkin heidän mielestään liian nopeasti.