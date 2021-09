"Käsillämme on poikkeuksellisen vaikea kannattavuustilanne, joka pitää pystyä ratkaisemaan" – Leppä kutsuu laajan kriisityöryhmän koolle 8. lokakuuta

Palaveriin on kutsuttu sekä maataloustuottajat, teollisuus, kauppa että rahoittajat. Kutsut on ministerin mukaan lähetetty.

Kuvat: Lari Lievonen / Kuvitus: Juho Leskinen

Maataloustuotannon ylle kasaantuneita kannattavuusongelmia puidaan maa- ja metsätalousministeriön koolle kutsumassa kriisityöryhmässä lokakuussa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi maanantaina Kaakkois-Suomessa järjestetyssä lihan vastuullisuusseminaarissa järjestävänsä 8. lokakuuta kriisityöryhmän palaverin.

”Kriisityöryhmän tarkoitus on, että kaikki toimijat tunnistavat, mikä tilanne on. Käsillämme on poikkeuksellisen vaikea kannattavuustilanne, joka pitää pystyä ratkaisemaan.”

Ministeri Leppä toi jo valtioneuvoston ilmastoinfossa esiin näkemyksensä, että maatalouden kannattavuuden parantaminen on tärkein ilmastotyö, mitä voimme tehdä.

Juttu täydentyy myöhemmin.

Lue myös:

"Sikatiloilla akuutti kannattavuuskriisi" – Pohjanmaan ruotsinkielisten tuottajien puheenjohtaja: Hallitusohjelman lupaukset eivät ole toteutuneet

Puinnit lähes valmiit – heikoimmat viljakasvustot jäävät peltoon tai menevät polttoon