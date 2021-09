Poliittiset keinot sika-alan ahdinkoon ovat vähissä – luopumistuista keskusteltu

Johannes Tervo

Sika-ala on kovassa ahdingossa. Jo aiemmin heikko kannattavuus on kärsinyt entisestään huonon satovuoden nostaessa viljan hintoja.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoo, että sikatilojen erityisen kova ahdinko on ministeriössä hyvin tiedossa.

"Tilanne on erittäin huolestuttava. Pidän täysin välttämättömänä että tuottajahinnat nousevat. Ei ole mitään vaihtoehtoja sille."

"Tuotantokustannusten nousu jatkuu, erittäin huono satovuosi takana ja huono kannattavuus jo pohjalla. Tilanne on tiloilla tosi tukala."

Tukalaan tilanteeseen etsitään ratkaisuja esimerkiksi lokakuun 8. päivänä järjestettävässä kriisityöryhmän palaverissa.

"Maatalouspolitiikan välineet ovat rajalliset, se on selvä. Tukijärjestelmä muodostaa pohjan, mutta kyllä kannattavuus ratkaistaan markkinoilla."

Poliittiset keinot ovat siis vähissä, mutta ministeriön ja ministerin arvovallalla pyritään vaikuttamaan toimijoihin.

"Kyllä se on näin. Tietenkin poliittisesti tehdään kaikki mitä voidaan, ja tämä vuoropuhelu on myös sitä varten, että saadaan ideoita siitä mitä voitaisiin tehdä. Olen ilman muuta valmis tekemään kaiken sen mitä voidaan."

Jo tehtyjä toimia ovat Lepän mukaan tukitasojen varmistaminen ja markkinoiden tasapainoa säätelevät lait.

"Tässä meidän uusi lainsäädäntömme, elintarvikehankintalaki ja elintarvikehankintavaltuutettu ovat merkittäviä. Lisäksi on hankintasääntöä ja -ohjetta, on alkuperämerkintöjä ja niin edelleen. Tässä on välineitä, joilla tämä asia pitää pystyä ratkaisemaan."

"Sitten tullaan takauksiin, investointitutkiin ja niin edelleen. Jos niissä on sellaisia elementtejä, joita voidaan tässä tilanteessa käyttää, niin ilman muuta käytetään."

Myöskään sikatilojen luopumistuet eivät ole poissuljettu vaihtoehto.

"Tämäntyyppisistä toimintamalleista on käyty keskustelua alan toimijoiden kanssa. En tässä vaiheessa arvioi vielä niitä, mutta nämäkin asiat ovat olleet tapetilla."

Lue lisää:

"Käsillämme on poikkeuksellisen vaikea kannattavuustilanne, joka pitää pystyä ratkaisemaan" – Leppä kutsuu laajan maatalouden kriisityöryhmän koolle 8. lokakuuta, hanke saa tukea MTK:n Marttilalta

Maatalouden yrittäjätulo putoaa tänä vuonna viidenneksen, sianlihan tuottajat erityisen vaikeassa tilanteessa