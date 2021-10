Lannoitteiden saatavuudessa ongelmia raaka-ainepulan vuoksi – "Kukaan ei sillä rikastu, että pidettäisiin hetken aikaa jotain tuotetta pois myynnistä"

Jaana Kankaanpää

Joidenkin lannoitteiden saatavuus on kortilla raaka-ainepulan vuoksi. Myös lannoitteiden hinnat ovat nousussa.

Huonon satovuoden ja kasvavien tuotantokustannusten lisäksi viljelijöiden huolena on myös se, että esimerkiksi lannoitteiden saatavuudessa on ongelmia.

"Yksittäisistä lannoitelajeista ei tahdo saada valmistajilta hintaa", kertoo Wihurin maataloustarvikkeiden myyntijohtaja Vesa Tyykilä.

Syynä on joidenkin lannoitteiden raaka-aineiden, kuten esimerkiksi ammoniakin valmistuksessa käytetyn maakaasun hinnannousu ja esimerkiksi kaliumin saatavuusongelmat.

"Me ollaan sen verran varauduttu ennakkoon, että vielä ei tarvitse ei-oota myydä, mutta sanotaan, että päivä päivältä tietyt lannoitelaadut vähenevät."

Lannoitteiden valmistus on maailmanlaajuista toimintaa, ja raaka-aineen puute tai hinnannousu vaikuttavat helposti kaikkien valmistajien toimintaan.

Aiemmin saatavuusongelmia oli myös glyfosaatista, joka myytiin syksyllä loppuun ennakoitua aiemmin. Kevään glyfosaattien käyttökauteen ollaankin kaupoissa jo varautumassa.

Tyykilä ei osaa tarkemmin arvioida, mistä raaka-aineiden niukkuus johtuu, mutta uskoo että kyseessä ovat moninaiset syyt.

"Voi olla, että joissain päin maailmaa korona on aiheuttanut ongelmia tuotannossa. On myös mahdollista, että talouden kiihtyessä tuotteita on maailmalla hetkellisesti ostettu yli tarpeen."

"Yleisesti maailmalla viljan hinta on korkealla ja silloin tuotantopanoksia ostetaan enemmän. Kaikenlaisia muutoksia kulutukseen on hankala arvioida ennalta."

Epävarmuus lannoitteiden saatavuudessa ja hintojen nousu ovat suuria huolenaiheita jo nyt surkeasta sadosta ja korkeista tuotantopanosten hinnoista kärsiville viljelijöille.

Tyykilä uskookin, että korkeat hinnat saavat viljelijät vähentämään lannoitteiden kulutusta. Vaikka hinnat lähtisivätkin laskuun, voi tehtailla olla hankaluuksia vastata nopeasti kasvavaan kysyntään.

"Kukaan ei tee tätä tahallaan, että hinnat nousevat eikä tavaraa riitä myytäväksi. Tiedän, että alan toimijat ovat sen verran vastuullisia."

"Toimijat yrittävät parhaansa, että hinnat ovat riittävän edulliset. Näissä tuotteissa katteet ovat olleet jo niin pitkään alhaalla, että ei kukaan sillä rikastu, että pidettäisiin hetken aikaa jotain tuotetta pois myynnistä."

Tilanne aiheuttaa hankaluuksia myös kaupalle. Tuotteiden saatavuuden ja hintojen heilumisen aiheuttamien kysynnän muutosten ennakoiminen on hankalaa, ja laskeva myynti laskee myös kaupan liikevaihtoa.

"Tasainen myynti ja tasainen kysyntä on kaupalle paljon helpompaa ja taloudellisempaa, koska myynnin pystyy silloin mitoittamaan paljon paremmin kohdalleen."