Näin hurjasti maanviljelijän maksamat hinnat ovat nousseet – "Saadaanko edes lannoitteet maksettua?", MTK:n maatalousjohtaja ihmettelee

Yleisen kustannustason nousu heijastuu nyt myös monenlaisiin maatalouden eri hankintoihin. Kiinteä kytkentä öljy- tai puuraaka-aineeseen on kohottanut lopputuotteiden hintaa.

Ari Nakari

Lannoitteiden hinta on kokenut jyrkän nousun maakaasun hinnan kallistuttua.

MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg pitää valistuneena arvauksena, että maatalouden tuotantopanosten hinnannousu on jo yli kymmenen prosenttia, selvästi yli noin kahden prosentin yleisen kustannusten nousun.

”Paalimuovin hinta on noussut kovasti, samoin perunatilojen puulaatikoihin on tullut sahatavaran kallistumisen kautta kustannusnousua.”

”Lannoitteiden hinta on yli kaksinkertaistunut viime vuodesta. Niiden osuus tuotantopanoksista luonnollisesti vaihtelee tuotantosuunnan mukaan.”

Esimerkiksi viljatiloilla niiden osuus voi olla muuttuvista kustannuksista 30–40 prosenttia, kokonaiskustannuksista vastaavasti noin 7–8 prosenttia.

Viljatiloilla olisi pitänyt Åbergin mukaan saada ohrasta viime kesänä lähes kahden tonnin hehtaarisato, jotta edes lannoite saadaan näillä hinnoilla maksuun.

”Näillä hintasuhteilla keskimääräisiä satotasoja ja viljanhintoja vasten tarkastellen puolet pelloista pitäisi jättää ensi keväänä kylvämättä. Jos ei ole pystynyt hankkimaan lannoitetta aiemmalla halvemmalla hinnalla, kannattaa vakavasti miettiä mitä pellollaan tekee.”

Åberg sanoo, ettei ole mitään nopeaa mekanismia tilanteen helpottamiseksi. Muutama lyhyen aikavälin toimenpide on listattu MTK:ssa.

”Tilalainojensa uudelleenjärjestelyistä voi jokainen viljelijä neuvotella. Yritämme viedä viestiä pankeille vaikeasta tilanteesta. Perinteisesti viljelijät ovat huolehtineet velvoitteistaan, joten nyt tiloja pitää auttaa akuutin kassakriisin yli.”

Pankkisääntely on Åbergin mukaan koventunut lainavaatimuksissa, mikä ei auta tilannetta. Sen sijaan Makeran takaus maksuvalmiuslainoille on tuttu.

”Se oli keskeinen koronatoimi, jossa tuottaja voi saada valtiontakausta pankin myöntämälle käyttöpääomalainalle. Tämä helpottaa, jos vakuudet ovat tiukoilla.”

Valtion tukien maksatusten nopeuttaminen voisi toteutua Åbergin mukaan ensi vuoden alkupuolella.

”Nyt syksyn isot maksatukset ovat jo järjestelmissä, ja ensimmäiset tilitetään lokakuun alussa. Joulukuun alussa on iso maksatus, mutta sitä ei enää ehditä aikaistaa. MMM:n ja Ruokaviraston kanssa neuvotellaan ensi vuoden aikatauluista. Kevät on kriittisin aika tiloille, jotta ne voivat pysyä pinnalla.”

Esimerkiksi vuoden 2018 kuivan kesän takia myönnettiin de minimis -tukia. ”Ongelma on siinä, että EU on asettanut tiukat tilakohtaiset maksurajoitukset, jotka ovat 25 000 euroa per tila kolmessa vuodessa. Tuki voi auttaa lähinnä pienimpiä tiloja, eikä ole ensimmäinen toimenpide tai edes haluttu.”

