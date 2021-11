Koneviesti: Vesa Erosen 2000 naudan lihakarjatila on suurten päätösten äärellä – "Alanko tietoisesti ohjaamaan poikia muualle vai kannustanko jatkamaan tilaa?"

Liperiläinen Vesa Eronen arvelee maatalouden kannattavuuden olevan tällä hetkellä niin heikolla tasolla, ettei sitä kannata jälkipolville markkinoida. Yksi syy on kaupan keskittyminen.

Arto Turpeinen

Liperiläinen Vesa Eronen on sitä mieltä, että kotimaisella tuotannolla on merkitystä maaseudun elinvoimalle. Maaseutu työllistää ihmisiä suoraan ja välillisesti.

”Kutsun itseäni maanviljelijäksi, vaikka tässä työssä täytyy hallita talous, koneet ja toiminnan suunnittelu. Maanviljelyä me tehdään ja sillä eletään”, aloittaa liperiläinen Vesa Eronen.

Erosen yrityksen toiminta on kasvanut huomattavasti. Kun alussa peltoa oli noin 17 hehtaaria, niin nykyään peltopinta-ala on 650 hehtaaria ja karjan pääluku 2 000.

Lähes kaikki toiminta tapahtuu omalla kalustolla, joten investoinnit ovat olleet rajuja. Ainoastaan kasvinsuojelutyöt ostetaan ulkopuolisilta. Motivoivinta onkin ollut kokonaisuuden yhteensovittaminen myös työtekijämäärän suhteen. Lisäksi työ on todella vaihtelevaa.

Kotimaisen ruuan arvostus on korona-aikana noussut, mutta Erosen mukaan tämä ei ole koko totuus.

”Tuottajaa ei arvosteta – keskustelu on saanut jopa koomisia mittasuhteita. Olisi mukava puhua oikeista asioista, kuten mitä tuotanto on käytännössä.”

Eronen on investoinut tilaan runsaasti. Tulevaisuus kuitenkin huolettaa – perheessä on kaksi pientä lasta, joiden elämä on luonnollisesti sidoksissa myös kotitilaan

”Tässä on iso kysymys. Alanko tietoisesti ohjaamaan poikia muualle, vai kannustanko jatkamaan tilaa? Minulla olisi 20–30 vuotta aikaa ajaa toimintaa hallitusti alas, jos sille tuntuu.”

Toiminnan kannattavuus on huono, mikä liittyy kaupan keskittymiseen. Erosen mukaan julkinen puhe ja käytännön toiminta eivät kohtaa.

”Se on ihan sama, myydäänkö yksi vai tuhat. Tuhannesta tulee vaan isommat tappiot.”

Kotimaisella tuotannolla on merkitystä myös maaseudun elinvoimaan. Ilman viljelijöitä kasvukeskusten ulkopuolella kylät hiljenevät.

”Jos kansakunta aiotaan ruokkia itsenäisesti, niin nyt on aika herätä. Ehkä ei vielä parissa vuodessa, mutta 10 vuoden päästä tilanne on jo toinen”, Eronen lopettaa.

