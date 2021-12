Öljykasvien hintojen ennustetaan laskevan ensi vuonna, odotus perustuu onnistuviin satoihin

Kari Salonen

Rapsin hinnat Pariisin hyödykepörssissä ovat ensi kaudelle matalammat kuin kuluvalle kaudelle.

Rapsimarkkinoilla vallitsee edelleen ankara niukkuus, joten EU:n rapsitase on äärimmäisen tiukka, kerrotaan Rypsirapsi 2025 -hankkeen joulukuun markkinakatsauksessa.

Ranskalainen Strategie Grains ennustaa EU:n rapsivarastojen painuvan heinäkuun 2022 lopussa historiallisen matalalle, 0,7 miljoonaan tonniin. EU:n tasetilanne auringonkukan ja soijan osalta sen sijaan on lähellä tasapainoa.

Strategie Grains on laskenut ennustettaan EU-alueen rapsin tuotannosta kuluvalla kaudella. Tuorein ennuste 16,9 miljoonaa tonnia on kuitenkin hiukan edellisen kauden tuotantoa korkeampi.

Myös ennustetta EU:n rapsin tuonnista on edelleen laskettu edellisen kuukauden arviosta, koska myös maailmalla on tarjonnasta niukkuutta ja kehittyvien maiden rapsin kysyntä on kovempaa kuin viime vuonna.

Samalla ennustetta rapsin puristusmääristä on laskettu. Tuonnin Kanadasta ennakoidaan laskevan kuluvalla kaudella jyrkästi.

Tiukan tasetilanteen takia Strategie Grains ennustaa hintojen pysyvän historiallisen korkealla kuluvalla kaudella. Hintojen ennustetaan kuitenkin laskevan, kun Etelä-Amerikan soijasato saapuu markkinoille vuoden 2022 alussa ja kun uusi rapsisato lähestyy.

Rapsin hinnat Pariisin hyödykepörssissä Euronextissä ovat ensi kaudelle 2022/2023 paljon matalammat kuin kuluvalle kaudelle. Perjantaina helmikuun noteeraus oli noin 720 euroa tonnilta. Elokuulle hinta oli 541 euroa.

Tästä syystä ostajien voi olettaa viivyttävän ostojaan markkinointikauden loppupuolelle, katsauksessa todetaan.