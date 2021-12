Lintuinfluenssa jatkaa leviämistään Ruotsissa ja Hollannissa

Kari Salonen

Hollannissa lintuinfluenssaa on todettu munintakanaloissa sekä broiler-, ankka- ja kalkkunatiloilla. Kuvan kalkkunat eivät liity tapaukseen.

Etelä-Ruotsissa Skoonessa on jälleen todettu lintuinfluenssaa. Tilan 20 000 kanaa on tapettu ja tilan ympärille on määrätty 10 kilometrin rajoitusvyöhyke, kertoo ATL.

Kyseessä on jo neljäs vahvistettu lintuinfluenssatapaus tänä syksynä. Lintuinfluenssan riski koskee koko Ruotsia mutta tilanne on erityisen paha Etelä-Ruotsissa.

Tilanne on erittäin vakava, sanoo Ruotsin maatalousviraston infektiontorjuntapäällikkö Katharina Gielen ATL:lle.

Paha lintuinfluenssakausi ravisteli viime talvena ja keväänä koko Eurooppaa. Esimerkiksi Ruotsin suurin munintakanala joutui tappamaan taudin takia noin 2 miljoonaa kanaa.

Tauti levisi kanaloihin luonnonvaraisista linnuista mutta ei kanaloista toiseen. Gielenin mukaan onkin äärimmäisen tärkeää, että tuotantosiipikarja ei pääse kosketuksiin villien lintujen kanssa.

Lintuinfluenssan leviäminen aiheuttaa huolta kotimaisten munien riittävyydestä.

Ruotsin maatalousviraston mukaan maassa oli 8,9 miljoonaa munivaa kanaa ennen viime talven lintuinfluenssaepidemiaa.

Myös Hollannissa on taas todettu lintuinfluenssaa. Korkeapatogeenistä eli suurta kuolleisuutta aiheuttavaa virusmuotoa H5 todettiin kalkkunatilalla Ysselsteynissä. Tilan kaikki 24 000 lintua on tapettu.

Tautitilalla työskentelee henkilöitä, jotka tekevät töitä myös kahdella muulla läheisellä siipikarjatilalla. Lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi viranomaiset ovat määränneet näidenkin tilojen kaikki noin 40 000 lintua tapettaviksi.

H5N1-lintuinfluenssavirusta tavattiin lokakuun lopussa 36 000 kanan munintakanalassa Zeewoldessa. Tämän jälkeen samaa tautimuotoa on löydetty loka-joulukuun aikana eri puolilta maata seitsemältä muulta siipikarjatilalta, joilla on ollut joko kanoja, ankkoja tai broilereita.

Yhteensä taudin ja sen leviämisen estämiseksi on ennen kalkkunatilan tapausta tapettu yhteensä 434 500 lintua.

Wageningenin yliopiston mukaan Hollannista lokakuussa löytynyt H5N1-virus on tullut maahan muuttolintujen mukana ja on eri kantaa kuin Aasiassa esiintyvä H5N1, joka voi tarttua ihmisiin.

