Brittikuluttajien tietämys maataloudesta ei vastaa todellisuutta – harhakäsitysten varaan on vaikea rakentaa eläinten hyvinvointimerkintää

Terhi Pape-Mustonen

Porkkapussin oikeassa alakulmassa oleva Red Tractor -logo takaa, että pussissa on taatusti brittiläisiä porkkanoita, joiden tuotantoketju on jäljitettävissä tilalle saakka.

Valtaosa brittikuluttajista luulee sikojen elävän ulkona olkia tonkien. Heidän mielikuvissaan siipikarja tungetaan häkkeihin ja linnut pumpataan täyteen ties mitä aineita. Todellisuudessa sekä siat että siipikarja elävät toisenlaisissa olosuhteissa.

Kun kuluttajien käsitykset eivät vastaa todellisuutta, elintarvikkeisiin laitettavan eläinten hyvinvoinnista kertovan merkin laatiminen on vaikeaa, sanoo brittiläisen Red Tractorin toimitusjohtaja Jim Moseley. Red Tractor on Britannian suurin maatilojen ja elintarvikkeiden alkuperän varmennukseen keskittynyt yritys.

Moseleyn mukaan lähes jokainen sianlihapakkaukseen laitettava eläinten hyvinvointimerkintä on todennäköisesti kriteereiltään löysempi kuin mitä ihmisten käsitykset sianlihantuotannosta ovat.

Red Tractor on selvittänyt, kuinka huolestuneita kuluttajat tuotantoeläinten hyvinvoinnista ovat ja miten hyvin kuluttajien käsitykset tuotantotavoista vastaavat todellisuutta. Asiasta kertoo Foodnavigator.

Enemmistö kuluttajista ei halua tietää tuotantoeläinten hyvinvointistandardeista, sanoi joulukuussa Wetsminister Food & Nutrition Forumissa puhunut Moseley. Kuluttajat ajattelevat, että "liha on lihaa eikä eläimiä" eivätkä halua pohtia asiaa sen tarkemmin. He tyytyvät toivomaan, että kaikkia eläimiä kohdellaan hyvin.

Toiseksi suurin kuluttajaryhmä on halukas ottamaan pieniä askelia tukeakseen eläinten hyvinvointia. He eivät kuitenkaan itse halua käyttää aikaa asioiden selvittämiseen vaan ovat tyytyväisiä valmiisiin vaihtoehtoihin. Esimerkkinä Moseley mainitsi free range - eli ulkoilevien kanojen munat.

Pienin ryhmä kuluttajia ovat he, joita kiinnostaa tietää enemmän tuotantotavoista ja hyvinvointistandardeista. He haluavat tehdä oikeita valintoja ja ovat valmiita maksamaan niistä enemmän.

Red Tractor -sertifikaattia käyttää noin 46 000 brittituottajaa. Mukana on sian-, siipikarjan-, naudan- ja lampaanlihan sekä maidon, viljan, vihannesten ja hedelmien tuottajia. Yhtiön verkkosivujen mukaan sen logolla varustettujen eläinperäisten tuotteiden osuus markkinoista on 65–95 prosenttia.

Red Tractor on niin tunnettu, että Britannian ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuministeriölle (Defra) on Foodnavigatorin mukaan kiinnostunut sen käyttämisestä eläinten hyvinvointimerkkinä.

Sertifikaateissaan se on ottanut mukaan noin sata eläinten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavaa määritelmää. Ne sisältävät muun muassa tuotanto-olosuhteet, lääkkeiden käytön ja kivunlievityksen, ruokinnan ja juomaveden sekä bioturvallisuuden.

Tarjolla on kolmenlaisia sertifikaatteja. Certifed Standards -logo kertoo, että tuotteen pääraaka-aine on vähintään 95-prosenttisesti kotimaista ja raaka-aine on turvallinen ja jäljitettävissä tilalle saakka.

Enhanced Welfare (Tehostettu hyvinvointi) on siipikarjatuotteille. Niihin käytetty liha on peräisin tiloilta, joka täyttävät lintujen hyvinvointia koskevat lisävaatimukset kuten, että linnut ovat hitaasti kasvavaa rotua ja niillä on tilaa 28 prosenttia enemmän kuin mitä lainsäädäntö vaatii.

Siipikarjalle on tarjolla myös Free Range -sertifikaatti. Se takaa, että linnut ovat pääseet ulos vähintään puolet elämästään.

Molempien siipikarjaa koskevien sertifikaattien täytyy myös täyttää Certifed Standards -vaatimukset

Foodnavigator: Red Tractor digs into consumer perceptions of animal welfare:"The majority of shoppers don't wanto to know too much"

