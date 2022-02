Risikko penää toimia maatalouden talousahdinkoon – ratkaisuksi ehdotetaan 40 miljoonan euron edestä valtion takaamaa lainaa

Itävien siementen ja terveiden oraiden määrä on tulevan sadon perusta

Vehnän ja ohran viljelyssä pyritään tavanomaisesti noin 500 itävän siemenen määrään neliöllä. Jos tästä määrästä siemeniä itää pellolla 10-15 % vähemmän ja 15 %:ssa on tyvitautia, joka estää ravinteiden ja veden kulkeutumisen oraassa, on satopotentiaalista tässä tapauksessa menetetty jo osa. Käytännössä tämä tarkoittaa 450 kasviyksilöä neliöllä, joita 60 siementä ei idä lainkaan ja 50 oraan kasvuunlähtö on heikkoa. Miltei neljännes jo mahdollisista sadontuottokasveista on tässä tapauksessa menetetty! Lisäksi lannoitteet ja muu työaika on valunut hukkaan.