Nyt se on varmaa: Eduskunta hyväksyi uuden metsästyslain Metsästyslain muutos oli maanantaina ja tiistaina eduskunnan täysistunnon toisessa käsittelyssä.

Lakiesitys hyväksyttiin 16.12. Kuva: Eija Vallinheimo

Eduskunnan täysistunnossa tiistaina pidetyssä äänestyksessä eduskunta hyväksyi metsästyslain muutoksen selkein äänin 135–35. Äänestyksestä oli poissa 28 kansanedustajaa ja yksi kansanedustajaa äänesti tyhjää.

Mietintöön sisältyi kaksi vastalausetta. Presidentin vahvistettua lain se julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2026.

Suden metsästyksen käynnistyminen edellyttää vielä lain muutoksen lisäksi valtioneuvoston asetuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetusta. Lausuntoaika maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta susikiintiöksi päättyy 18.12. Asetuksessa esitetään kiintiö suden metsästykseen sekä aluekohtaiset kiintiöt.

Uudistetun metsästyslain mukaan suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovutaan ja samalla mahdollistetaan karhun ja ilveksen rauhoituksesta poikkeaminen alueellisen kiintiömetsästyksen keinoin.

Lain käytäntöön soveltaminen edellyttää karhun ja ilveksen osalta myös vastaavia asetuksia kuin sudelle. Ministeri Sari Essayah (kd.) on aiemmin todennut, että karhuasetus annetaan aikaisintaan keväällä.

Lakimuutos liittyy pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmassa todetaan, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys turvataan lainsäädännöllä.

Metsästäjäliitto kiittelee tiedotteessa sitä, että eduskunta kuuli yli hallitus-oppositio -rajojen kansalaisten äänen.

”Metsästäjäliiton kyselyssä vuosi sitten kaksi kolmasosaa suomalaisista kannatti ja vain 14 prosenttia vastusti suurpetojen metsästystä. Eduskunnan suuren enemmistön tuki laille heijastaa kansalaisten tuntoja”, sanoo Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen tiedotteessa.

