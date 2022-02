Huoltovarmuuden tilannekuva: Maatalouden akuutti kannattavuuskriisi syö tuotantonäkymiä

Lari Lievonen

Huoltovarmuusorganisaatioiden tilannekatsauksen mukaan maatalouden tuotannon ja tuotantokyvyn ylläpito edellyttää riittävää kannattavuutta.

Perjantaina julkaistussa Huoltovarmuuskeskuksen tilannekuvakatsauksessa puututaan myös maatalouden tilanteeseen.

Maataloudessa on käynnissä akuutti kannattavuuskriisi, jolla on tuotannollisia vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, raportissa sanotaan.

Tilannekatsauksen mukaan maatalouden tuotannon ja tuotantokyvyn ylläpito edellyttää riittävää kannattavuutta. Siksi vaikutukset voivat näkyä tuotannon alasajona tai investointien ja tuotannon kehittämisen alenemisena.

Koronatilanne on vakiintumassa, selkeästi on havaittavissa alueellisia eroja, jotka kuormittavat toimialoja (mm. elintarviketeollisuus, logistiikka) ja luovat epävarmuutta. Edelliseen tilannekuvaan verrattuna tilanne on pysynyt samankaltaisena.

Koronasta johtuvien poissaolojen lisäksi raaka-aine- ja komponenttipula sekä konttiliikenteen häiriöt häiritsevät osaa toimialoista. Valtaosa palveluista ja tuotannosta kyetään kuitenkin tuottamaan lähes normaalisti.

Ukrainan tilanne nousee epävarmuustekijänä esille, mutta vielä ei ennakoida sen vaikuttavan huoltovarmuuteen.

Huoltovarmuuden tilannekuvaa on kerätty pian kahden vuoden ajan liittyen nimenomaan koronakriisin vaikutuksiin eri toimialoille.

Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation kanssa koottavaa yleiskuvaa ulotetaan jatkossa tarkastelemaan laajemminkin toimintaympäristön haasteita. Tällä hetkellä tilannekuvaa tuotetaan elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi viikoittain.

Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakykyyn ja tärkeimpiin niitä koskeviin haasteisiin. Se myös ennakoi mihin suuntaan tilanne on toimialalla kehittymässä.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee jatkossa lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja eivätkä näin ollen julkisia.

