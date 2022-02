Lihan ja maitotuotteiden tuotannon lopettaminen olisi tehokasta, Sitran Mari Pantsar tviittasi – "Tuo ei ollut heitto, mielipide tai suositus"

Jarkko Sirkiä

Mari Pantsar johtaa Kestävyysratkaisut-teemaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa.

Sitran johtaja Mari Pantsar jakoi helmikuun alussa Twitterissä tutkimusartikkelin, jonka mukaan lihan- ja maidontuotannon lopettaminen 15 vuodessa olisi tehokas toimi luontokatoa ja ilmastonmuutosta vastaan.

Ilmasto- ja luontotoimet eivät tosiaankaan ole rakettitiedettä ja kulutuksella on iso rooli. Lihan ja maitotuotteiden tuotannon lopettaminen 15 vuodessa ja vapautuvan alan ennallistaminen olisi todella tehokas toimi #ilmastokriisi ja #luontokato vastaan. https://t.co/idPPNysFxM — Mari Pantsar (@MariPantsar) February 2, 2022

Verkkolehti Vox.comin artikkelissa todetaan, että jos lihan ja maidon tuotanto lopetettaisiin koko maailmassa ja ihmiset siirtyisivät kasvipohjaiseen ravintoon 15 vuoden aikana, se riittäisi kompensoimaan kaikkien muiden alojen kasvihuonekaasupäästöt 30–50 vuoden ajalta.

Tviitti aiheutti runsaasti hämmentynyttä keskustelua.

"Onko Sitra oikeasti tuota mieltä", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kysyi ja linkkasi mukaan Jyrki Kataisen, joka on Sitran yliasiamies.

"Ja nurmesta sekä maisemanhoidosta pitäisi huolen ihminen?" kokki Henri Alén ihmetteli.

"Tuossa linkkaamassani tutkimuksessa ei näitä taidettu selvittää", Pantsar myönsi.

Maidontuottaja Eija Komulainen Kuhmosta ihmetteli niin ikään Pantsarin ulostuloa.

"Toivottavasti tää nyt oli vaan ihan heitto. Varmaan ilmasto pelastuu, sehän se on tärkeää, eikähän sitä kenenkään tarvii syödä yhtään mitään tulevaisuudessa, ei ihmisten eikä eläinten. Ja toivon et tilalle sitten kerrotaan, että mitä me tehdään sit työksemme!"

"Tuo ei ollut heitto, mielipide tai suositus mitä tehdä, vaan viittasin linkkaamaani tutkimukseen. Itse kannatan kestävän ruoantuotannon kannattavuuden parantamista Suomessa", Pantsar vastasi Komulaiselle.

MT ei tavoittanut Pantsaria maanantai-iltapäivänä kommentoimaan näkemyksiään tarkemmin.