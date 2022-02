Nautarekisterin Naseva-valtuuksissa yhä runsaasti virheitä ja puutteita – tiedossa vaikeuksia eläinlääkärikäynteihin, ellei valtuutta hoida kuntoon ajoissa

Pentti Vänskä

Eläinlääkärit eivät jatkossa enää saa tilan nauta­rekisteritietoja ohjelmiinsa ilman Eläinten terveys ETT ry:lle annettua valtuutusta. Eläinlääkäri Aino Wainio terveydenhuoltokäynnillä maaninkalaisella maitotilalla heinäkuussa 2014.

Vasta noin puolet Nasevaan kuuluvista nautatiloista on antanut Eläinten terveys ETT ry:lle valtuudet nautarekisterin tietojen katseluun oikein, kertoo Nasevan asiantuntijaeläinlääkäri Erja Tuunainen.

Nasevaan eli Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmään kuuluu tällä hetkellä noin 7 600 tilaa. Niistä noin 4 600 on antanut ETT:lle valtuudet nautarekisteritietojen katseluun Suomi.fi-palvelussa.

Annetuissa valtuuksissa on ollut huomattavan runsaasti puutteita. Vain runsaat 3 000 tilaa on antanut valtuudet oikein, Tuunainen kertoo.

Merkittävin puute annetuissa valtuuksissa on Tuunaisen mukaan ollut tilatunnuksen puuttuminen. Nasevan kannalta on oleellista, että tilatunnus on merkitty tarkenteeksi valtuutukseen, koska tilatunnus yhdistää nautarekisterin ja Nasevan tilat toisiinsa.

Valtuus on mahdollista antaa ilman tilatunnusta, mutta tällöin nautarekisterin tiedot eivät välttämättä kohdennu Nasevassa oikein.

Osa tilatunnuksen ilmoittaneista on puolestaan kirjannut tilatunnuksen puutteellisesti eli ilman alussa olevia nollia. Tuunaisen mukaan viime viikolla nollat ovat puuttuneet ainakin 162 valtuutuksesta.

Lähes 600 tilaa on antanut virheellisesti valtuuden yrityksen nimissä y-tunnusta käyttäen eikä eläintenpitäjärekisteriin eläintenpitäjäksi merkityn vastuuhenkilön henkilötunnuksella.

”Nämä valtuudet eivät kohdistu Suomi.fi-palvelun ja Ruokaviraston rajapinnassa oikein, eivätkä valtuutukset toimi myöskään Nasevan nautarekisteri­tietoa haettaessa.”

Ruokavirasto tiedotti 10.2. siirtävänsä uuden nautarekisterin käyttöönottoa kuukaudella. Alun perin se oli tarkoitus ottaa käyttöön maaliskuussa.

Ruokavirasto perusteli siirtoa EU:n eläinpalkkiohaun viivästymisellä. Tiloille maksettavat EU:n tuotantosidonnaiset eläinpalkkiot määräytyvät eläinrekisteriin merkittyjen eläinten perusteella. Siksi on viraston mukaan tärkeää varmistaa, että nautarekisteri on keskeytyksettä käytössä eläinpalkkioiden uuteen viitepäivään asti eli 31.3. asti.

Valtuuksiin rekisterin käyttöönoton siirtyminen ei vaikuta muutoin kuin antamalla lisä­aikaa valtuuttamiseen.

Valtuuttamisessa ei ole silti syytä aikailla, korostaa ETT:n Tuunainen.

”Siirto antaa pelivaraa, mutta valtuuksien on tärkeää olla kunnossa siinä vaiheessa, kun uusi rekisteri otetaan käyttöön.”

Tuunaisen mukaan valtuuden puuttuminen estää tietojen siirron nautarekisteristä esimerkiksi eläinlääkärien käyttämiin ohjelmiin, jolloin tutkimustulosten kohdentaminen tai lääkitystiedon siirto eivät onnistu.

Myös asiantuntija Saara Patama MTK:sta kannustaa nautatiloja hoitamaan valtuudet kuntoon ajoissa.

”Niiden tilojen määrä on todennäköisesti hyvin pieni, joita valtuuttaminen ei koske.”

Valtuuttaminen on välttämätöntä ainakin kaikille niille tiloille, jotka kuluvat Nasevaan. Tällöin valtuus annetaan Eläinten terveys ETT ry:lle.

Jos eläinilmoitukset tekee nautarekisteriin MTechin Minun maatilani -sovelluksella, myös MTech pitää valtuuttaa. Samalla valtuutuksella hoituu myös ProAgria.

Valtuus on mahdollista antaa myös teurastamoille eläinten poistoilmoitusten tekemiseen. Useimmat viljelijät haluavat kuitenkin tehdä poistoilmoituksen itse, koska vastuu ilmoituksesta on aina tuottajalla.

Vaikka Ruokavirasto siirsikin uuden nautarekisterin käyttöönottoa maaliskuulta huhti­kuulle, Patama kannustaa hoitamaan valtuudet kuntoon ajoissa.

”Jos valtuutuksessa on jokin virhe, se ehditään tällöin vielä korjata. Jos valtuuttamisen jättää viimeiseen viikkoon, virhettä ei välttämättä ennätetä ajoissa edes havaita.”

Nautarekisteriuudistuksen syynä on ennen muuta nykyisen rekisterin vanhentunut teknologia, kertoo hankepäällikkö Eeva-Maria Liikanen Ruokavirastosta.

Uudistuksen myötä rekisterin tekninen ylläpito ja asiakaspalvelu siirtyvät MTechiltä Ruokaviraston vastuulle.

”Uudistuksen tavoitteena on kehittää nautarekisterin toimintaa. Uuteen nautarekisteriin siirtyminen tuo mukanaan useita palvelu- ja laatutasoon liittyviä parannuksia.”

Jatkossa kaupalliset toimijat voivat kehittää uusia nautarekisteriä hyödyntäviä palveluitaan viljelijöille.

Toisaalta eläintenpitäjät voivat tehdä ilmoitukset Ruoka­viraston omalla maksuttomalla käyttöliittymällä kaupallisten järjestelmien sijaan, Liikanen kertoo.

Uusi nautarekisteri tarkistaa nykyistä paremmin syötettyjen tietojen oikeellisuuden, ja eläintenpitäjät saavat lähes reaaliaikaisen tiedon mahdollisista virheistä ja puutteista.

”Ei tarvitse enää odottaa otekirjettä”, Liikanen lupaa.

MTK järjesti nautarekisterivaltuuksista webinaarin 15.12. Webinaarissa ohjeistettiin myös valtuuden antamiseen. Webinaarin tallenteet katsottavissa täällä.

