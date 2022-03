Riitta Mustosen artikkeli MS-tautiin sairastuneesta viljelijästä palkittiin viime vuoden parhaana maatalousalan lehtijuttuna

Sanne Katainen

Haastetta ja turvaa hedelmätarhasta- juttu julkaistiin Maaseudun Tulevaisuuden Kantri-liitteessä ja MT:n verkkolehdessä lokakuussa 2021.

Maataloustoimittajat ry on palkinnut Maaseudun Tulevaisuuden toimittajan Riitta Mustosen kirjoittaman jutun vuoden 2021 parhaana maatalousalan lehtijuttuna.

Lokakuussa Kantri-liitteessä ja MT:n verkkosivuilla ilmestynyt juttu kertoo Panu Hiekkalasta, jolla todettiin MS-tauti vuonna 2003.

Tuolloin vielä erityisopettajana ja maanviljelijänä toiminut Hiekkala alkoi miettiä taudin toteamisen jälkeen, mitä hän haluaa elämältä. Hän päätyi siihen, että halusi viljellä jatkossakin, mutta ei viljaa, vaan omenaa ja päärynää.

Nyt Hiekkala on EU:n pohjoisimpia hedelmäviljelijöitä ja todennäköisesti pohjoisin luomuhedelmäviljelijä.

Mustosen jutunaihe on raadin mukaan "löytö" ja ”varmasti yksi parhaista Kantri-lehden jutuista tähän mennessä.”

"Jutun teksti toimii hyvin ja kertomus on helppo lukea. Artikkelissa tulee myös esille, että viljelyn haasteet pitävät Panua aktiivisena ja työ on sairauden vastalääkettä", raati perustelee.

Raatiiin kuuluivat viestinnän professori emerita Ullamaija Kivikuru, edellisen vuoden voittaja, toimittaja Annaleena Ylhäinen ja Maataloustoimittajat ry:n puheenjohtaja Micke Godtfredsen.

Mustonen sai palkinnoksi voitosta 500 euron stipendirahan maataloustoimittajien Tanskan kongressimatkaa varten.

Voittanut juttu lähetetään kilpailemaan IFAJ:n kansainvälisessä kilpailussa, jonka voittajat palkitaan Tanskan kongressissa kesä- ja heinäkuun vaihteessa.

Kirjoituskilpailu on Maataloustoimittajien vuotuinen perinne. Suomen kilpailussa oli tänä vuonna mukana yhdeksän juttua.

IFAJ (The International Federation of Agricultural Journalists) on riippumaton ammatillinen järjestö, johon kuuluu jäseniä 45 maasta.

Lue juttu täältä:

Jos Panu Hiekkala ei olisi sairastunut MS-tautiin, hänestä tuskin olisi tullut EU:n pohjoisinta hedelmätarhuria