MTK:n sikaverkosto povaa kinkkukatoa jouluksi 2019

MTK:n sikaverkoston puheenjohtaja Taru Antikainen muistuttaa, että maatalouden kohonneita tuotantokustannuksia ei ole saatu vietyä elintarvikeketjussa eteenpäin.

"Mikäli nyt näin ei käy, kotimaisia kinkkuja ei riitä kaikille jouluna 2019", hän varottaa.

Antikainen pelkää, että jos tuotanto ajetaan alas, sen elvyttäminen tuskin enää onnistuu.

"Naapurissamme Ruotsissa tämä virhe tehtiin, ja heidän tuotantonsa on jäänyt pysyvästi reiluun puoleen maassa kulutettavasta sianlihasta."

"Sianlihan tuotanto on pitkäjänteistä työtä, jossa aika emakon siemennyksestä lihasian teurastukseen on noin kymmenen kuukautta. Lisäksi eläinaineksen jalostamiseen ja tuotantotulosten parantamiseen tarvittava työ vie vuosia. Kyse on kuluttajatuotteissa pienistä summista, mutta yrittäjille elintärkeistä senteistä", Antikainen huomauttaa.

Hän pitää tuotantoketjun alkupään unohtamista kohtalokkaana.

"Suomessa tuotetaan kansainvälisesti laadukasta, kaikki laatu- ja terveyskriteerit täyttävää sianlihaa, jota kaupat ovat saaneet samaan hintaan kuin maissa, joissa antibioottien käyttö tuotannossa on aivan eri luokkaa kuin Suomessa. Laadusta on maksettava, sillä se ei tule ilmaiseksi. Kukaan ei oleta voivansa ostaa muitakaan laatutuotteita samaan hintaan kuin vastaavia halpamalleja", Antikainen painottaa.

Monilla tiloilla viljasadot jäivät kuivan kesän seurauksena huomattavasti normaalia heikommiksi, minkä seurauksena viljan ja rehujen hinnat ovat nousseet jyrkästi. Lisäksi muutkin tuotantokustannukset kuten energian hinnat ovat kohonneet jo pitkän aikaa.

Monien huonojen vuosien jälkeen puskurit on syöty ja MTK:n sikaverkoston mukaan alan on pakko voida siirtää nousseet kustannukset lihan hintaan. Sianlihan tuotanto on vähentynyt kuluvan vuoden aikana merkittävästi, vuoteen 2018 vähennystä tullee vähintään 7 prosenttia.

"Useilla tiloilla pohditaan nyt tulevaisuuden vaihtoehtoja. Alalle tarvitaan uusia investointeja ja nuoria yrittäjiä. Toisaalta ala ei kiinnosta nuoria, jos työstä ei saa riittävää palkkaa", Antikainen sanoo.

Hän toteaa, että työhön kohdistuu ristipaineita monelta suunnalta. "Investoinnit ovat olleet jo vuosia vähissä ja pankit eivät enää anna tuottajille lainaa, koska alan kannattavuus ja tulevaisuuden näkymät eivät näytä kattavan kustannuksia,"