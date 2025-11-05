Ikaalisten Jouhinevalle perustetaan 53 hehtaarin suojelualue – osa valtakunnallisesti arvokasta kokonaisuuttaJouhineva liittyy osaksi kahden muun suon suojelualuetta.
Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj on tehnyt sopimuksen Pirkanmaan ely-keskuksen kanssa suuresta luonnonsuojelualueesta. Sopimukseen sisältyy 53,2 hehtaaria arvokasta, pääosin ojittamatonta Jouhineva–Pitkälahti-suoaluetta.
Uusi yksityinen luonnonsuojelualue on osa harvinaista suoverkostoa, joka sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Ikaalisten Sunttinevasta ja Porrasnevasta. Nämä kolme suokokonaisuutta kuuluvat ympäristöministeriön soidensuojelun täydennysohjelmaan, Finsilva kertoo tiedotteessa.
Kirmonmetsän luonnonsuojelualueeksi nimetyn suoalueen rahoitus tulee luonnon monimuotoisuutta tukevan Helmi-ohjelman varoista.
”Tämä arvokas suoalue on yksi suurimmista kokonaisuuksista, jonka suojelun olemme saaneet toteutetuksi”, kertoo Finsilvan maankäyttöasiantuntija Aku Lilja.
Jouhineva–Pitkälahti-suoalue on pääosin luonnontilaista keidasrämettä. Alueella on laajoja, puuttomia ja luonnontilaisia neva-alueita sekä esimerkiksi uhanalaisia sararämeitä ja saranevoja. Suota halkovat kangasmetsäsaarekkeet.
”Jouhinevan erityisen ilmeikäs suoluonto on kasvillisuudeltaan ja ravinteisuustyypeiltään erittäin monimuotoista, vaihdellen jopa muutaman askeleen säteellä. Pitkälahdella puolestaan on sekä viettokeidas että pohjavesivaikutusta tuottava lähde suoalueen sisällä”, kuvailee ylitarkastaja Jouko Potila Pirkanmaan ely-keskuksesta.
Koko suojelualue on pääosin ojittamatonta. Alueen etelä- ja länsiosassa on ojitettua vähäpuustoista rämettä, joka soveltuu hyvin ennallistamiseen.
Ely-keskus neuvottelee parhaillaan myös muiden maanomistajien kanssa Jouhineva–Pitkälahti-suojelualueen täydentämisestä.
