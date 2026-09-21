Karhunmetsästys päättynyt läntisellä poronhoitoalueella – näin monta kaadettiinItäisellä poronhoitoalueella kiintiöstä on jäljellä vielä viisi karhua.
Suomen riistakeskus on määrännyt perjantaina karhunmetsästyksen lopetettavaksi läntisellä poronhoitoalueella 18.9. Alueelle metsästysvuodelle 2026–2027 asetettu 15 karhun kiintiö on täyttynyt.
Karhun kiintiömetsästys jatkuu edelleen itäisellä poronhoitoalueella. Itäiseen poronhoitoalueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan, Kuusamon ja Suomussalmen kunnat.
Itäisellä poronhoitoalueella saaliiksi on saatu 65 karhua, ja alueen kiintiöstä on jäljellä viisi karhua. Metsästys jatkuu, kunnes alueellinen kiintiö täyttyy, kuitenkin enintään 31. lokakuuta saakka.
Karhun kiintiömetsästyksen etenemistä ja jäljellä olevaa kiintiötä voi seurata Suomen riistakeskuksen kiintiöseurannassa.Artikkelin aiheet
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