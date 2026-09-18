Törkeä metsästysrikos: tällaista karhuhavaintoa ei olisi saanut hyödyntää

Pienpetojen ruokintapaikan riistakamerakuvaa ei olisi saanut hyödyntää karhunmetsästyksessä. Kuvituskuva.

Pienpetojen ruokintapaikan riistakamerakuvaa ei olisi saanut hyödyntää karhunmetsästyksessä. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala

Pienpetojen ruokintapaikalta saatua riistakamerakuvaa ei olisi saanut hyödyntää karhun metsästyksessä, linjaa korkein oikeus (KKO) tuoreessa ennakkopäätöksessään.

Lain mukaan karhun metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa tai ihmisen perustamaa ravinto- tai hajuhoukutinta.

Ennakkopäätöksen tapauksessa metsästäjä oli havainnut riistakamerakuvassa karhun pienpetojen ruokintapaikalla syksyllä 2022. Hän oli lähtenyt jäljittämään karhua koirien kanssa. Hän ilmoitti karhusta metsästyksenjohtajalle, jotta muutkin seurueen jäsenet voisivat osallistua jahtiin. Karhun ampui lopulta toinen metsästäjä.

KKO:n mukaan metsästäjä oli hyödyntänyt pienpetojen ruokintapaikkaa tietoisesti karhun houkuttimena, vaikka ruokintapaikkaa ei ollut perustettu varsinaisesti tätä tarkoitusta varten.

KKO:n tulkinnan mukaan tuomion saanut metsästäjä oli jo karhua jäljittäessään ryhtynyt metsästämään, vaikka hän ei itse ampunut eläintä. KKO piti keskeisenä metsästäjän toimintaa metsästyksen alullepanijana ja kielletyn pyyntimenetelmän hyödyntäjänä.

KKO tuomitsi metsästäjän törkeästä metsästysrikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja lähes viiden vuoden metsästyskieltoon.

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