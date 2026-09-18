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Juuri nyt | Viljavienti laski viime vuonna, tuonti kasvoi hieman – kauran suosio ruokakäytössä nousee
Tilaajalle | Video: Viljelijä murskasi puintivalmiin kauran peltoon: ”Tämä on vähiten tappiota tuottava tapa”