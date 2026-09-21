”Fuusion kieltäminen ei olisi yllätys.”

Arvio: Paperintuotantoa uhkaavat leikkaukset – kilpailuviranomaiset repimässä UPM:n ja Sappin yhteisyritystä

Paperirullia UPM:n Kaukaan tehtaalla ennen kuin paperin valmistus lopetettiin siellä vuoden 2025 lopulla.

Paperirullia UPM:n Kaukaan tehtaalla ennen kuin paperin valmistus lopetettiin siellä vuoden 2025 lopulla. Kuva: Markku Vuorikari

Kilpailuviranomaisten suhtautuminen UPM:n ja Sappin painopaperiliiketoimintojen yhdistämiseen on alusta asti ollut epävarmaa, toteaa osakesijoittajien analyysipalvelu Inderes.

”Fuusion kieltäminen ei olisi yllätys”, kommentoi pääanalyytikko Antti Viljakainen Inderesin aamukatsauksessa.

Uutistoimisto Reuters uutisoi lauantaina, että EU:n komissio olisi kieltämässä metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin graafisten paperien liiketoimintojen fuusion. Komission mukaan fuusio rajoittaisi kilpailua Euroopassa.

UPM ei ole toistaiseksi kommentoinut uutista.

UPM ja Sappi eivät onnistuneet Inderesin mukaan hälventämään huolia kilpailun rajoittamisesta viime viikolla pidetyssä suljetussa kuulemistilaisuudessa, vaikka ne vetosivat tarjonnan turvaamiseen supistuvalla markkinalla.

Viljakainen arvioi, että fuusion kaatuessa UPM luultavasti jatkaisi paperiliiketoiminnan pyörittämistä itse. Se taas todennäköisesti johtaisi paperikapasiteetin leikkauksiin, koska graafisten paperien kysyntä on jatkanut tänä vuonna laskuaan.

”UPM ei ole tänä vuonna leikannut tuotantokapasiteettiaan, mihin arviomme mukaan ainakin yksi syy on ollut keskeneräinen fuusiohanke Sappin kanssa. Näkemyksemme mukaan UPM joutuisi sopeuttamaan kapasiteettiaan laskeneeseen kysyntään ensi vuonna, jos fuusio kaatuisi.”

Yhteisyritys Sappin kanssa olisi irrottanut UPM:n rakenteellisesti supistuvan liiketoiminnan sen suorasta omistuksesta.

Yhteisyrityksestä on tarkoitus tulla Euroopan suurin graafisten paperien toimija. 1,42 miljardin euron kokonaisuuteen liittyisivät UPM:n painopaperiliiketoiminta Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä Sappin painopaperiliiketoiminta Euroopassa.

Yritykseen siirtyisi kaksitoista paperitehdasta, joista neljä on Suomessa: UPM:n Kymin, Rauman ja Jämsänkosken paperitehtaat sekä Sappin Kirkniemen paperitehdas.

21.9.2026 klo 12:58 korjattu: yhtiöillä on Suomessa yhteensä neljä paperitehdasta.