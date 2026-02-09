Puusta metsien ja talouden kasvuun Sahateollisuus menestyy Suomessa myös tulevaisuudessa, kirjoittaa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.). ”Se on investoinut merkittävästi, ja sahat ovat teknisesti edistyneitä.”

Jaa Kuuntele

Tukkia menossa sahaukseen. Kuvituskuva. Kuva: Anu Kovalainen

Mielipide | Talous Kolumni Riikka Purra

Sahateollisuus ja metsätalous ovat keskeisiä osia suomalaista taloutta. Teollisuuden viennin kotimainen arvonlisä on erittäin korkea – alat hyödyttävät suomalaista taloutta poikkeuksellisen paljon.

Viime vuodet eivät ole olleet helppoja, sillä esimerkiksi kotimaassa ja monilla keskeisillä vientimarkkinoilla rakentaminen on vähäistä. Sahateollisuus kuitenkin menestyy Suomessa myös tulevaisuudessa. Se on investoinut merkittävästi, ja sahat ovat teknisesti edistyneitä. Suomessa riittää puuta kaadettavaksi, kunhan politiikka pysyy järkevänä. Lisäksi puutuotteiden kysyntä kasvaa vakaasti maailmalla.

Rakentamisen volyymin odotetaan Suomessa kasvavan. Sitä tukevat matala korkotaso, ostovoiman vahvistuminen ja rakentamiskustannusten vakautuminen. Sahateollisuus on tehnyt kymmeniä suuria investointeja Suomessa. Toimiala on sitoutunut toimimaan Suomessa.

Suomessa metsää riittää. Metsämme kasvavat joka vuosi huomattavasti enemmän kuin niitä hakataan. Olemme hallitusohjelmassa linjanneet, että valtion metsissä hakkuutasot voivat kasvaa maltillisesti.

Euroopan heikkous on ollut liiallinen sääntely ja lyhytnäköinen politiikka, joka heikentää teollisuuden kilpailukykyä. Vuosikausien aikana luotiin sääntelyä, joka rajoittaa metsä- ja sahateollisuuden toimintaedellytyksiä. Meidän on vahvistettava eurooppalaista teollisuutta ja varmistettava, että ilmastopolitiikka ei johda lyhytnäköisiin hakkuurajoituksiin.

Euroopan talouskasvun edellytykset ovat vahvistuneet. Inflaatio on hellittänyt ja kotitalouksien reaalitulot kasvavat, mikä luo perustaa elpymiselle. Saksa, joka on Suomelle keskeinen markkina, osoittaa toipumisen merkkejä. Teollisuuden uudet tilaukset ovat olleet nousussa viime vuoden puolivälistä lähtien. Ranskassa talouskasvu on ollut vakaata koko vuoden 2025, ja teollisuuden näkymät ovat myönteiset.

Euroopan näkymät paranevat pitkälti lisääntyneiden investointien ansiosta, erityisesti infrastruktuuriin ja puolustukseen. Turvallisuushuolien ohella puolustusteollisuuden parantuneet näkymät heijastuvat myönteisesti koko talouteemme.

Suomen vahvuus on osaaminen, teknologia ja kestävän kehityksen edelläkävijyys. Jos yhdistämme nämä vahvuudet järkevään resurssipolitiikkaan, käsissämme on voittava yhdistelmä.

Pohjoisten kansojen kansanperinteissä kuvataan, kuinka puun sielu ei katoa, kun se kaadetaan – se vain saa uuden kodin suojellakseen ja inspiroidakseen meitä. Tämä on metsiä ja luontoamme arvostavaa kierto- ja biotaloutta.

Rakennuksissa puumateriaali sitoo hiiltä, tasaa kosteutta ja tarjoaa miellyttävän akustiikan. Tutkimukset osoittavat, että puurakennukset parantavat käyttäjiensä luovuutta, keskittymiskykyä ja hyvinvointia. Ne voivat laskea stressitasoa ja rauhoittaa sykettä. Eivät varmasti yhtä paljon kuin metsässä kävely tai patikointi, mutta ei huonosti rakennusmateriaalilta.

Kolumnin kirjoittaja on valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja.