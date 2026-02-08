ATL: Ruotsi ei aio antaa periksi EU:lle sudenmetsästykseen liittyvässä kiistassa – ”Hallituksen tavoite vähentää susipopulaatiota pysyy ennallaan” Ruotsi ei aio nostaa aiemmin päättämäänsä suotuisan suojelun viitearvoa EU:n kritiikistä huolimatta.

Jaa Kuuntele

Ruotsi pitää kiinni tavoiteestaan laskea Ruotsin susikannan viitearvon 170 suteen. Kuva: Petteri Kivimäki

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Ruotsissa oli määrä ampua vuoden alussa 48 sutta lääninhallitusten tekemien päätöksen mukaisesti. Päätöksestä valitti kuitenkin muun muassa Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys.

Oikeusasteet pysäyttivät metsästyksen, koska niiden arvion mukaan metsästys uhkasi laskea susien määrää niin paljon, ettei se riittäisi niin sanotun suotuisan suojelutason ylläpitämiseen.

”Hallituksen selkeä tavoite oli, että tämän vuoden susijahdin jälkeen suden määrä laskettaisiin 270 suteen. Nyt tilanne näyttää synkältä”, sanoo Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgren.

Metsästyksen oli tarkoitus olla ensimmäinen askel kohti kannan laskemista vieläkin alhaisemmalle tasolle. Ruotsi raportoi Euroopan komissiolle tänä kesänä, että se aikoo laskea Ruotsin susikannan viitearvon 170 suteen, aikaisemman 300 suden sijasta.

Tämä sai komissiolta kritiikkiä osittain siksi, että uudesta viitearvon tasosta näytti puuttuvan riittävä tutkimustuki. Ruotsin ympäristönsuojeluviraston mukaan näin alhainen populaatio aiheuttaisi merkittävän biologisen riskin merkittävästi vähentyneen geneettisen vaihtelun muodossa.

Komissio on antanut Ruotsille mahdollisuuden tarkistaa viitearvoa ja lähettää päivitetyn raportin, mutta Peter Kullgrenin mukaan lukemaa ei muuteta ja hallituksen tavoite vähentää maan susipopulaatiota pidetään ennallaan.

”Yritämme selittää tarkemmin, miten olemme ajatelleet ja millä perusteella uskomme voivamme saavuttaa viitearvon kyseisellä tasolla”, Kullgren toteaa.

Vielä on epäselvää, miten Ruotsin hallitus aikoo edetä suunnitelmiensa kanssa, mutta Kullgren korostaa, että susikannan vähentämiseksi hallituksen tavoittelemalle tasosta on olemassa parlamentaariset päätökset.

”Meidän on yksinkertaisesti jatkettava työskentelyä. Ensimmäinen askel on analysoida näitä tuomioita ja yrittää viedä asiaa eteenpäin sen perusteella.”

ATL: Jaktstopp ändrar inget: ”Vi vill ha färre vargar”