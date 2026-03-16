Metsäsektorilla on vahva rooli Suomen kokonaisturvallisuudessa Metsäsektorin menestys heijastelee laajalle alueiden toimeliaisuuteen ja talouteen – ja mikä tärkeintä, eri puolille Suomea, kirjoittaa Karoliina Niemi. ”Ilman metsäsektoria ei Suomen tie- ja rataverkko olisi nykyisen laajuinen, puhumattakaan vesiväylistä ja satamista.”

Sahatavaraa lastataan laivaan. Suomen liikenneverkosto teineen, raiteineen ja satamineen ei olisi nykyisen laajuinen ilman metsäsektoria, Karoliina Niemi muistuttaa. Kuva: Markku Vuorikari

Pohdin metsäsektorin roolia kokonaisturvallisuuden kannalta Maanpuolustuskurssiyhdistyksen ja Suomen Atlantti -seuran järjestämässä tilaisuudessa, jossa EU:n komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen piti erinomaisen esityksen Euroopan turvallisuustilanteesta ja varautumisesta.

Komissaari korosti puheessaan kaikkien EU:n jäsenmaiden tarvetta lisätä määrätietoisesti investointejaan puolustukseen. Samalla hän muistutti, että Suomi on varautunut viisaasti jo vuosikymmenten ajan. Moni muu maa on lähtenyt liikkeelle selvästi heikommista lähtökohdista.

Viisas varautuminen ei meillä ole tarkoittanut vain sotilaallista varautumista, vaan vuosikymmenten aikana rakennettua kriisinkestävyyttä kokonaisturvallisuuden pohjalta. Siinä yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan yhteistoimintana, jossa viranomaisilla, elinkeinoelämällä, järjestöillä ja kansalaisilla on kaikilla oma roolinsa. Tätä yhteistoiminnan mallia ei samassa laajuudessa muista maista löydy.

Virkkunen nosti puheessaan EU:n kyvyn puolustaa omaa suvereniteettiaan muun muassa teknologioissa, energiassa, raaka-aineissa, turvallisuudessa ja kilpailukyvyssä: ”Menestyäkseen Euroopan on oltava omavaraisempi kriittisillä aloilla.”

Metsiä ja metsäsektoria ei nähdä Euroopan mittakaavassa kriittisenä, eikä puu ole kriittisten raaka-aineiden listalla. Suomessa tilanne on kuitenkin toinen. Maapinta-alastamme 75 prosenttia on metsää. Yli 600 000 yksittäistä ihmistä omistaa metsää, kuten myös kunnat, seurakunnat, yritykset sekä valtio.

Metsäsektori luo arjen turvaa monessa muodossa eri puolilla Suomea. Puuta jalostavan teollisuuden raaka-aineesta noin 95 prosenttia tulee suomalaisten omistamista metsistä. Komissaarin korostamaa raaka-aineomavaraisuutta parhaimmillaan. Vuonna 2024 bruttokantorahatulojen kokonaissumma oli yli 3,5 miljardia euroa.

Metsäala työllistää noin 65 000 henkilöä ja ison joukon vielä ympärillä. Kilpailukykyinen metsäsektori vahvistaa maamme taloutta. Vienti on meille elinehto. Metsäsektorin menestys heijastelee laajalle alueiden toimeliaisuuteen ja talouteen – ja mikä tärkeintä, eri puolille Suomea.

Erilaiset liikenneväylät tarjoavat monipuolisia tapoja kuljettaa raaka-aineita sekä eri valmistusvaiheen tuotteita. Ilman metsäsektoria ei Suomen tie- ja rataverkko olisi nykyisen laajuinen, puhumattakaan vesiväylistä ja satamista. Lopulta vientituotteet päätyvät maailman markkinoille Itämeren kautta. Itämeren liikenteen toimivuus ja turvallisuus on Suomelle aivan kriittinen.

Kokonaisturvallisuutemme rakentuu yhteistyölle ja luottamukselle. Maanpuolustuskurssit ovat upea esimerkki suomalaisesta tahtotilasta. Oma valtakunnallinen maanpuolustuskurssini on jatkanut yhteistä matkaansa syksyn 2023 jälkeen ja tutustunut laajasti eri yhteiskunnan aloihin. Samalla ymmärryksemme omasta ja toistemme roolista osana kokonaisturvallisuutta on syventynyt. Metsäsektori on tässä kokonaisuudessa vahvasti mukana.

Kolumnin kirjoittaja on Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja.