Sodankylän Unarin- ja Orajärvissä esiintyvät maailman pohjoisimmat luonnonvaraiset kuhakannat, joiden menestystä tukevat istutukset ja lämpenevät kasvukaudet. Ammattikalastaja Jari Annala pyytää vuosittain 25 tonnia kalaa, ja kertoo kuhan kysynnän ylittävän muikun. Kuha suosii papukaijavärisiä vieheitä ja sen alamitta on 42 cm.

