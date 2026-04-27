- Sodankylä
Maapallon pohjoisimmat kuhat polskivat SodankylässäEtelän herkkuna tunnettu kuha menestyy myös Keski-Lapissa. Menestyksen takana ovat istutukset ja kasvukausien lämpeneminen.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Sodankylän Unarin- ja Orajärvissä esiintyvät maailman pohjoisimmat luonnonvaraiset kuhakannat, joiden menestystä tukevat istutukset ja lämpenevät kasvukaudet. Ammattikalastaja Jari Annala pyytää vuosittain 25 tonnia kalaa, ja kertoo kuhan kysynnän ylittävän muikun. Kuha suosii papukaijavärisiä vieheitä ja sen alamitta on 42 cm.Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
- Osaston luetuimmat