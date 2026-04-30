6 500 hehtaaria vaihtoi omistajaa metsärahastolta toiselleS-Pankin metsärahasto myy Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sijaitsevia metsiä.
S-Pankin hallinnoima metsärahasto on myynyt 6 500 hehtaarin metsäportfolion Capman Natural Capitalille.
Myydyt metsät sijaitsevat Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Metsät ostanut Capman Natural Capital on luontovaroihin erikoistunut varainhoitaja.
Sijoitus on ensimmäinen Capman Dasos European Forest Fund IV -rahastossa. Sen tavoitteena on pitkän aikavälin arvonluonti aktiivisella ja kestävällä metsänhoidolla sekä ilmasto- ja luontohyötyjen tuottamisella.
S-Pankin mukaan kauppa tukee sen hallinnoiman metsärahaston sijoitusstrategiaa ja kehittämistä.
