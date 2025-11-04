Naalille uusi suojelusuunnitelma – näin suuri kanta tavoitteena Suomi lähtee aiempaa aktiivisemmin mukaan yhteistyöhön Ruotsin ja Norjan kanssa.

Jaa Kuuntele

Naali elää puurajan yläpuolisilla tunturi- ja vuoristoalueilla. Naali on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Kuva: Timo Heikkala

Uusi naalin suojelusuunnitelma on julkaistu. Tavoitteena on vähintään tuhannen aikuisen yksilön elinvoimainen kanta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuoteen 2040 mennessä.

Tuoreessa suunnitelmassa Suomi on aiempaa aktiivisemmin mukana Ruotsin ja Norjan kanssa naalin pitkän aikavälin suojelussa, Metsähallitus kertoo tiedotteessa.

Naali palasikin pesimään myös Suomen Lappiin vuonna 2022 vuosikymmenten tauon jälkeen. Naali on onnistunut pesimään Suomessa neljänä vuotena peräkkäin.

Koko Fennoskandian naalikanta on saatu kasvuun yhteisillä, pitkäjänteisillä suojelutoimilla. Fennoskandian naalien määräksi arvioitiin viime vuonna 582 yksilöä.

"Naalikannan vahvistuminen on merkittävä saavutus ja osoitus siitä, että yhteiset suojelutoimet tuottavat tulosta. Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, jotta kanta saadaan jälleen elinvoimaiseksi", sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Fennoskandian naalikanta on edelleen liian pieni ja hajanainen, jotta se olisi elinkelpoinen ilman tukitoimia. Lajin tulevaisuus vaatii edelleen aktiivista ja koordinoitua suojelua.

Jatkossa suojelutoimissa keskitytään aiempaa tarkemmin naalin osapopulaatioiden geneettisen monimuotoisuuden lisäämiseen. Se tapahtuu valitsemalla alueelle parhaiten sopivat siirtoistutettavat yksilöt geeniperimän perusteella. Toimilla voidaan parantaa koko kannan lisääntymismenestystä ja elinkelpoisuutta.

Villinaalien tarhakasvatusta ja palautusistutuksia jatketaan. Tukiruokintaa hyödynnetään erityisesti silloin, kun myyrä- ja sopulisyklit eivät tarjoa riittävästi ravintoa naaleille, tiedotteessa kerrotaan.