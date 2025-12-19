Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
Presidentti Stubb sai joulutervehdyksenä hirvipaistin ja eduskunta 10-piikkiset hirvensarvet
Tilaajalle
|
Sahat ovat lähellä Ukrainaa, rauha nostaisi Stora Enson myynnissä olevien laitosten arvoa
Presidentti Stubb sai joulutervehdyksenä hirvipaistin ja eduskunta 10-piikkiset hirvensarvet
Tasavallan presidentti sai tänään Metsästäjäliiton joulutervehdyksenä hirvipaistin. Eduskunnassa puolestaan päästään pian ihmettelemään komeita hirvensarvia.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
19.12.2025
16:05
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
hirvensarvet
hirvipaisti
eduskunta
tasavallan presidentti
Presidentti
Poliitikot
Joulu
Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta
Alexander Stubb
Kannonkoski
Jaa
