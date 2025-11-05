Itävaltalainen innovaatio: naulapyssyyn puisia naulojaPyökistä tehdyillä puunauloilla voi naulata koneellisesti havupuuta ilman esiporaamista.
Itävaltalainen perheyritys Beck valmistaa koneelliseen naulaukseen sopivia nauloja, jotka on tehty pyökkipuusta.
Yrityksen mukaan sen Lignoloc-järjestelmä on ensimmäinen rullanaulaimiin sopiva puunaula.
”Naulan kärjen erityisen rakenteen ja sen aiheuttaman kitkan tuottaman lämmön ansiosta puunaulan ligniini sulautuu ympäröivään puuhun muodostaen saman aineen välisen liitoksen”, yritys kertoo verkkosivullaan.
Reikiä ei tarvitse pääsääntöisesti esiporata. Esiporausta vaatii esimerkiksi puu, jonka tiheys ylittää 500 kg/m³. Mänty ja kuusi jää yleensä rajan alle, mutta koivu ylittää tiheysrajan.
Puunaulojen etu on, että niiden avulla vältetään esimerkiksi kylmäsiltojen syntyminen ja metallin korroosio. Palotilanteessa puunaulat käyttäytyvät massiivipuun tavoin eivätkä menetä lujuuttaan yhtäkkiä kuumuudessa.
Lignolocilla on eurooppalainen ETA-hyväksyntä puurunkorakenteiden kantaville puuliitoksille ja vaadittava hyväksyntä myös Yhdysvaltain markkinoille.Artikkelin aiheet
