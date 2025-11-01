Porojen ylilaidunnus halutaan estää lakiuudistuksella – keppinä seuraamusmaksu MMM:n mukaan poronhoitolain uudistus turvaa laidunten kestävyyttä ja selkeyttää poromäärien hallintaa.

Paliskuntien on jatkossa tehtävä vuosittain päätös poromäärän vähentämisestä, jotta poromäärä pysyy suurimman sallitun määrän alapuolella.

Suvi Jylhänlehto

Hallitus aikoo uudistaa poronhoitolain. Uudistuksen tavoitteena on turvata porolaidunten kestävyys ja selkeyttää poromäärien hallintaa.

Esityksen mukaan paliskuntien on laadittava laidunten hoito- ja käyttösuunnitelmat kymmenen vuoden välein, maa- ja metsätalousministeriö (MMM) kertoo tiedotteessa.

Suunnittelulla pyritään löytämään alueelle sopivat pitkäjänteiset käytännöt, jotka tukevat laidunten kestävää käyttöä ja ehkäisevät esimerkiksi pensoittumista ja tunturin metsittymistä sekä jäkälikköjen liiallista kulumista.

Lisäksi paliskuntien on jatkossa tehtävä vuosittain päätös poromäärän vähentämisestä, jotta poromäärä pysyy suurimman sallitun määrän alapuolella. Uudistus täsmentää myös periaatteet siitä, miten vähennykset kohdistuvat paliskunnan osakkaisiin.

Jos poromäärää ei vähennetä vaaditulla tavalla, voidaan määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu, MMM kertoo.

Lakiin lisätään myös tavoitteet poronhoidon edellytysten ja saamelaisten kielellisten ja kulttuurillisten oikeuksien turvaamisesta. Ministeriön mukaan poronhoidon hallintoa sujuvoitetaan ja päätoimisen poronhoidon asemaa vahvistetaan.

Lakien on määrä tulla voimaan ensi vuoden kesäkuussa. Suunnitelmien tekoon ja seuraamusmaksujen perinnän käynnistämiseen varataan siirtymäaikaa.