Kasvanut karhukanta herättää pelkoa Romaniassa – vuoriston retkeilijöille suositellaan karkotetta Kännykkään on tarjolla karhuhälytys ja turisteja on kielletty ruokkimasta karhuja.

Korkeasaaressa on testattu karhun kestäviä roska-astioita. Kuvituskuva. Kuva: Annika Sorjonen / Korkeasaari Zoo

Metsä | Erä Eija Mansikkamäki

Romaniassa kauhua ei herätä pelkästään vampyyri Dracula, vaan nykyisin myös karhut. Karhuja esiintyy Karpaattein vuoristossa Transsilvanian maakunnassa.

Romanian karhuongelmasta kertovat useat mediat, muun muassa BalkanInsight-sivusto.

Matkailijoille myydään karhumatkoja, joilla pääsee katselemaan karhuja luonnossa tai osallistumaan niiden hoitoon ja ruokintaan erityisellä karhujen suojelualueella. Monilla retkillä taataan karhun näkeminen.

Karhuja on virallisen tiedon mukaan 4 000– 6 000, mutta joidenkin arvioiden mukaan jopa 15 000.

Luontomatkailu ja myös karhuturismi on tärkeää vuoristoisille syrjäseuduille, mutta runsastunut kanta aiheuttaa ongelmia kotieläimiä pitäville maatiloille ja vaeltajille. Vuoristossa samoajia on kuollutkin karhuhyökkäyksissä.

Karhut lähestyvät asutusta etsiessään helppoa ruokaa. Ne tonkivat roskiksia, tulevat puutarhoihin syömään hedelmiä puista ja osa matkailijoista ruokkii niitä tahallaan.

Hallitus kaavailee langettavansa isompia sakkoja karhuja ruokkiville, lisärahaa sähköaitoihin ja karhuvarmoihin roskiksiin sekä karhunkaadon helpottamista.

Nyt tappamiseen saa turvautua vasta, kun karhu on ensin ajettu pois tai rauhoitettu ja siirretty. Jokainen kaato edellyttää myös paikallisen kunnanjohtajan lupaa.

Romania tuplasi karhujen kaatoluvat viime vuonna 486:een.

Matkailijoiden turvaksi myydään ääntä pitäviä karkottimia ja karhuja lamaannuttavia sumutteita.

Turisteille myös teroitetaan, ettei karhuja saa ruokkia.

Käytössä on myös kännyköiden karhuhälytykset, jotka kilahtavat mediatietojen mukaan lähes päivittäin.

Romanian karhukannan kerrotaan kasvaneen erityisesti vuonna 2007 alkaneen EU-jäsenyyden ja eläintarhadirektiivin noudattamisen jälkeen: aiemmin eläimiä katseltiin vangittuina, mutta sittemmin niiden omassa elinympäristössään. Karhujen ruokinta lisääntyi ja ihmisarkuus väheni.

Suomessa on noin 2 300 karhua. Kannanhoidollinen metsästysaika päättyi lokakuun lopussa ja kaatolupia oli 285. Suomessa sumutteiden käyttö on luvanvaraista.