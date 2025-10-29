Mediat: Japani kärvistelee vakavan karhukriisin kanssa – yksi syy on metsästäjien väheneminenPohjois-Japanin prefektuurin kuvernööri pyytää sotilaallista väliintuloa kymmenen kuolemaan johtaneen karhuhyökkäyksen jälkeen.
Karhukohtaamisissa on Japanissa tänä vuonna kuollut jo kymmenen ihmistä. Määrä on enemmän kuin vuonna 2024, jolloin tapahtui kuusi kuolemantapausta. Asiasta ovat kirjoittaneet ainakin Japan Times sekä DW.
Jopa maan armeijaa pyydetään nyt auttamaan karhutilanteen hoitamisessa.
”Kansalaisten elämää ei voida enää suojella ilman armeijan apua”, Akitan prefektuurin kuvernööri Kenta Suzuki sanoi puolustusministeri Shinjirō Koizumille tiistaina.
Koizumi sanoi hallituksen käyttävän kaikkia käytettävissä olevia resursseja ja viranomaisia yleisen turvallisuuden palauttamiseksi.
Kuolemantapausten lisäksi ympäri maata on raportoitu kymmeniä loukkaantumisia. Viime viikolla Akitan prefektuurissa sijaitsevassa vuoristokylässä karhu raateli neljää ihmistä. Näistä yksi menehtyi saamiinsa vammoihin ja kolmea hoidetaan sairaalassa.
Akitassa on tänä vuonna tehty noin 8 000 karhuhavaintoa, mikä on noin kuusi kertaa enemmän kuin viime vuonna.
Asiantuntijoiden mukaan lisääntyneet karhukohtaamiset johtuvat ilmastonmuutoksesta, joka aiheuttaa karhuille pulaa ruoasta, jota karhut tulevat nyt etsimään asutuilta alueilta.
Toisena ongelman syynä pidetään Japanin ikääntyvää ja kutistuvaa maaseutuväestöä. Tämä on aiheuttanut sen, että karhujen metsästystä hallitsevia metsästäjiä on yhä vähemmän.
Japanissa elää kaksi karhulajia, Aasian mustakarhu sekä Suomesta tuttu suurempi ruskeakarhu.
Japan Times: Bear kills another person in Japan in record year for fatal attacks
DW: Japan governor calls for army to tackle deadly bear attacksArtikkelin aiheet
