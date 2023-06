Pöntöissä pesiviä lintuja tarkkaillaan taas viikonloppuna Pönttöbongauksessa pönttöjä ei avata, eikä lintuja muutenkaan häiritä.

Birdlife kerää viikonloppuna havaintoja lintujen pesinnän onnistumisesta. Kuva: Eero Latostenmaa

MT Metsä | Luonto 20:00 Jarmo Palokallio

BirdLife Suomi kannustaa tarkkailemaan pönttölintuja ensi viikonloppuna. Tapahtumassa kerätään tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä.

Pönttöbongaus-tapahtumassa selvitetään, kuinka paljon lintuja pesii linnunpöntöissä tänä vuonna ja miten lintujen pesintä on edennyt. Pönttöbongaukseen voi osallistua ilmoittamalla, mitä linnunpönttöjä omalla pihalla tai muulla tarkkailupaikalla on sekä mitä lajeja pöntöissä pesii tai on tänä vuonna pesinyt.

Pönttöbongauksen havainnoilla kerätään tietoa pönttölintujen pesimäkantojen muutoksista, pesintöjen onnistumisesta ja niiden ajoittumisesta eri puolilla maata. Pönttölintuja on kuitenkin tarkkailtava niitä häiritsemättä.

Pönttöihin ei siis pidä kurkistaa eikä pönttöjä pidä avata.

Pönttöbongaus on järjestetty vuodesta 2013 lähtien. Viime vuonna havaintoja kertyi lähes 5 000 paikalta ja yhteensä ilmoitettiin yli 40 000 pöntön tiedot.

Havainnot pönttölinnuista voi ilmoittaa osoitteessa www.ponttobongaus.fi tai postikortilla. Osallistujien kesken arvotaan palkintoja.

Pönttöbongauksen tuloksia voi seurata tapahtuman verkkosivuilla.