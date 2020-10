Kansallispuistolle vievä yksityistie kärsi kahdeksan vuotta ruuhkista – vasta pysäköintikielto ja sakottavat valvojat toivat helpotusta

Jaana Kankaanpää

Sipoonkorven kansallispuiston kävijämäärät ovat kasvaneet alkuvuonna 147 prosenttia. Kuvan kyltti ei ole jutussa mainitulta tieltä.

Sipoonkorven kansallispuiston läheisellä Kalkkiuunintiellä kävijäryntäyksen haittoja on lievennetty pysäköintikiellolla ja valvonnalla.

Tien varressa on sijainnut jo pitkään luontopolku, mutta vasta kansallispuiston perustaminen vuonna 2011 toi paikan suuren yleisön tietoon. Kalkkiuunintie on suosittu lähtöpaikka retkille, koska luontopolun varrella sijaitsevalle laavulle on tieltä lyhyt kävelymatka.

MT:n haastattelemat tieosakkaat ja tieisännöitsijä kertovat, että traktoreilla, kuorma-autoilla ja pelastusajoneuvoilla oli vaikeuksia päästä autoletkoista ohi. Autoja pysäköitiin jopa tonttiliittymien kohdalle ja pihanurmikoille.

Ongelmat ovat helpottuneet sen jälkeen, kun tielle saatiin aluepysäköintikieltomerkki ja yksityinen pysäköinninvalvonta vuodenvaihteessa.

"Liikenne on onneksi vähentynyt. Viikonlopun aikana kävi kääntymässä vain muutama auto", kertoo tien päässä asuva Mari Oksa.

Pysäköintikieltoa varten tarvitaan ensin tiekunnan päätös hakea kunnalta liikennemerkkien asettamislupaa.

"Kaupungin päätöksessä lupa kytkettiin siihen, että alueelle tulee tehdä määrätty määrä pysäköintipaikkoja jotka osoitetaan liikennemerkillä", kertoo tieisännöitsijä Tapani Peltonen.

Vaaditut parkkipaikat rakensi Metsähallitus, joka vastaa kansallispuistosta ja on myös tien osakas.

Metsähallitus ei voinut rakentaa parkkialueita ennen puiston perustamispäätöstä. Alkuperäinen budjetti parkkipaikkojen rakentamiseen ei riittänyt, vaan lisää paikkoja on rakennettu myöhemmin eduskunnan erillismäärärahoilla.

Metsähallitus on rakentanut satoja parkkipaikkoja muualle Sipoonkorpeen. Kävijöiden toivotaan löytävän uudet paikat sekä suosimaan julkista liikennettä.

Muutos ei tapahdu hetkessä. Pysäköintivirhemaksut ovat suututtaneet kävijöitä, ja kokemuksia on reposteltu sosiaalisessa mediassa. Kommenteissa kieltoa pidetään turhana kiusaamisena ja ihmetellään, miksi kansallispuistoon pääsyä hankaloitetaan.

"Ihmiset eivät näe pinnan alle, todelliset syyt pysäköintikiellolle jäävät monelta miettimättä. Emme tee kiusaa vaan kiellolle on hyvät perusteet. Kansallispuistot kuuluvat kaikille, mutta yksityisteiden kapasiteetti on rajallinen", tien varrella asuva Miia Nätti sanoo.

Pelastusajoneuvot todella tarvitsevat tietä, Nätti korostaa.

"Vähintään kerran kuussa käy pelastuslaitos. Kesällä oli tulipalokin autiotalossa. Ilkivalta on lisääntynyt."

Mari Oksan mielestä Kalkkiuunintien pientä parkkialuetta ei olisi pitänyt tehdä. Kun alue on täynnä, turhaa liikennettä koituu, kun autot ajelevat edestakaisin tietä olemattoman pysäköintipaikan toivossa.

Kun pysäköintialue kuitenkin on tehty, tarvittaisiin Oksan mielestä vaikkapa nettisivu tai digitaalinäyttö tien alkuun osoittamaan, onko alueella vapaita paikkoja. Siten vältyttäisiin turhilta ajoilta.

Muut lieveilmiöt jatkuvat. Oksaa harmittavat villit nuotiot ja roskaaminen.

"Pussi kädessä joutuu kävelemään ja keräämään roskia."

Oksan mukaan tiemaksut ovat nousseet jatkuvasti. Hän epäilee, ettei Metsähallituksen maksuosuus tien ylläpidosta pysy puiston kasvavan kävijäliikenteen perässä.

Kevään vilkkaimpina retkeilyviikonloppuina sekä syyskuun sienestysruuhkaan Metsähallitus järjesti Kalkkiuunintielle liikenteenohjaajat.

"Se oli tosi hyvä juttu, rauhoitti tilanteen todella hyvin."

Oksa toivoo, että retkeilijät oppisivat käyttämään muitakin alueita.

"Ei ole kenenkään etu, että ihmiset saavat sakkoja ja harmistuvat."

Sipoonkorven tammi-heinäkuun kävijämäärät nousivat viime vuodesta 147 prosenttia, kertoo erikoissuunnittelija Liisa Neuvonen Metsähallituksen luontopalveluista.

Nuuksion kansallispuistosta ruuhkista ja liikenteenohjauksesta on aiempaa kokemusta. Keväällä sitä alettiin tehdä Sipoonkorvessakin.

Neuvosen mukaan retkien suosituimmat lähtöpaikat ovat siellä, missä lähimmälle tulipaikalle on lyhyt matka.

"Se on hassua: Ollaan menossa ulkoilemaan, mutta auto pitäisi saada ihan viereen. Joillakin on tietysti hyvä syy, lapset rattaissa tai pyörätuoli", Neuvonen pohtii.