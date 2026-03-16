Stihl lanseeraa uuden sahan vaativaan metsätyöhön – lupaa parasta teho-paino -suhdettaYhtiö odottaa uuden MS 300 -moottorisahan nousevan luokkansa vertailukohdaksi.
Stihl tarjoaa uutta MS 300 -moottorisahaansa vaativiin metsätöihin. Siinä yhdistyy suuri teho, nopea kiihtyvyys, keveys ja kompakti koko.
Uutuus on suunniteltu ammattikäyttäjille, joilla on korkeat vaatimukset sahan suorituskyvyn, hallittavuuden ja luotettavuuden suhteen. Saha sopii etenkin keskikokoisten puiden tehokkaaseen kaatoon ja käsittelyyn.
Sahan asiakaskunnaksi odotetaan Stihlin MS 261 -moottorisahaan tottuneita käyttäjiä.
Stihlin mukaan MS 300:n teho-paino -suhde on luokkansa eli 50 kuutiosenttimetrin moottorisahojen paras. Nopean kiihtyvyyden ja suuren vääntömomentin ansiosta saha tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn vaativissa työvaiheissa.
Sahan kanssa pärjää, vaikka puiden koko kasvaisi.
Tasapainoinen painonjakauma ja huolellisesti suunniteltu ergonomia takaavat hyvän hallittavuuden. Se vähentää kuormitusta pitkien työpäivien aikana vaihtelevissa metsätöissä.
Kylmiin olosuhteisiin on tarjolla versio, jossa on kahva- ja kaasutinlämmitys.
