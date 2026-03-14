Nuorilla metsästäjillä krooninen ongelma: Harrastukseen on vaikeaa päästä mukaanMetsästäjäliitto pyrkii vastaamaan haasteeseen lisäämällä nuorille koulutusta ja viestintää.
Metsästäjäliitto toteutti helmikuussa metsästäville nuorille kyselyn. Nuorten vastaukset kertoivat harrastukseen liittyvistä haasteista. Yli 40 prosenttia vastaajista koki, että nuorten on melko tai erittäin vaikeaa päästä mukaan metsästysharrastukseen. Suurimpina esteinä pidettiin sopivan metsästyskaverin tai ohjaajan puutetta, harrastuksen kustannuksia sekä vaikeutta päästä metsästysseuran jäseneksi. Samat haasteet ovat nousseet esiin myös aiemmin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi maaliskuun alussa Metsästäjäliitolle yli sadantuhannen euron yleisavustuksen nuorisotyön ja -toiminnan kehittämiseen.
”Avustus on merkittävä tuki liiton nuorisotyölle. Tavoitteenamme on innostaa nuoria oppimaan vastuullista metsästystä, luonnon tuntemusta ja yhteisöllisyyttä. Avustuksen turvin aiempaa useampi nuori saa mahdollisuuden päästä harrastuksen pariin”, toivoo Metsästäjäliiton nuorisotyön asiantuntija Antti Mäkinen tiedotteessa.
Kyselyn mukaan nuoria kiinnostavat erityisesti käytännönläheiset koulutukset, kuten saaliin käsittely ja hyödyntäminen, metsästyskoirat sekä riistanhoito. Myös aseenkäsittely ja turvallisuus kiinnostivat nuoria.
Metsästäjäliitossa laaditaan parhaillaan nuorisotoiminnan ja -viestinnän strategiaa vuosille 2026–2030. Strategiassa keskitytään koulutusten lisäksi myös viestintään.
Kyselyn mukaan nuoret toivovat selkeää, käytännönläheistä ja nuorilta nuorille suunnattua sisältöä. Instagram ja Tiktok nousivat ylivoimaisesti tärkeimmiksi viestintäkanaviksi.
”Tähän toiveeseen pyrimme omalta osaltamme vastaamaan Metsästäjäliiton nuorten ryhmän viestinnällä”, toteaa nuorten ryhmän puheenjohtaja Karlo Ruotsalainen.
Metsästäjäliiton nuorisokyselyyn vastasi noin 450 alle 30-vuotiasta nuorta kattavasti eri puolilta Suomea. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli miehiä ja kolmannes naisia. Suurin osa nuorista oli jo aktiivisia metsästysharrastajia.
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat