Euroopan metsät ovat pulskistuneet 30 vuodessa – eri tarkoituksiin suojeltujen metsien osuus on melkein neljännes

Euroopassa noin 24 prosenttia metsistä on suojeltu, kertoo Forest Europen tuorein raportti.

Euroopan metsien puuston määrä on kasvanut 30 vuoden aikana, ilmenee Forest Europen tänä keväänä julkaisemasta raportista. Vuonna 1990 Euroopan metsien keskimääräinen puuston määrä oli 129 kuutiota hehtaaria kohden, mutta vuoteen 2020 mennessä se oli kasvanut 169 kuutioon hehtaarille.

Sekä Suomessa että Euroopassa puuston vuosittainen kasvu ylittää hakkuumäärät­ – Suomessa vuotuisesta nettokasvusta hakataan noin 80 prosenttia.

Puuston lisäksi myös Euroopan metsien pinta-ala on kasvanut: yhdeksän prosenttia 30 vuoden aikana. Kolmannes Euroopan pinta-alasta on metsää, ja suurin metsäosuus, lähes 75 prosenttia, on Suomessa.

Eri tarkoituksiin suojeltujen metsien osuus on noin 24 prosenttia metsäalasta.

Raportissa todetaan, että suojelun tapa vaihtelee huomattavasti eri puolilla Eurooppaa. Pohjois-Euroopassa tyypillistä on täydellinen tai lähes täydellinen rauhoitus, kun taas Keski-Euroopassa isoa osaa suojelluista metsistä hoidetaan aktiivisesti.

Luonnontilaisia tai sen kaltaisia metsiä on Euroopassa yhteensä 4,7 miljoonaa hehtaaria eli kaksi prosenttia metsäalasta.

Forest Europe 2020 -raportti

Lue myös:

EU-parlamentti kannattaa metsien suojelun lisäämistä, mukana myös metsästyskielto suojelualueilla – "Saimme torpattua, että komissiolle annettaisiin oikeus määritellä kestävä metsänhoito"

Onko EU:n metsätavoitteissa järkeä? Katso MT Metsäilta, keskustelijoina mepit Petri Sarvamaa ja Ville Niinistö