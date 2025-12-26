Huuhkajametsä suojeltiin Keski-Suomessa – Helmarimetsän etsinnät jatkuvatSuojelu rahoitettiin Pelastetaan pöllömetsät -kampanjassa kerätyillä varoilla.
Luonnonperintösäätiön, Suomen Maajoukkueen Kannattajien (SMJK) ja Palloliiton yhteinen Pelastetaan pöllömetsät -kampanja on ottanut suuren edistysaskeleen: huuhkajien arvokas metsä Toivakassa Keski-Suomessa on ostettu pysyvään suojeluun kampanjan tuella.
Kampanja käynnistettiin syksyllä 2024 SMJK:n, Palloliiton ja Luonnonperintösäätiön yhteistyönä. Hankkeen suojelijoina toimivat presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa tohtori Jenni Haukio.
Suomen jalkapallomaajoukkuetta alettiin kutsua Huuhkajiksi, kun Helsingin Olympiastadionille ilmestyi huuhkaja vuonna 2007. Se nousi julkisuuteen lennettyään kentälle Suomen ja Belgian välisessä EM-karsintaottelussa. Huuhkaja nimettiin Bubiksi.
”Huuhkajametsän löytyminen ja suojelu on hieno virstanpylväs pöllömetsäkampanjan yhteisponnistuksille”, Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Hölttä toteaa tiedotteessa.
Myös SMJK:n Ilari Kattilakoski on iloinen kampanjan saamasta vastaanotosta.
”Pelastetaan Pöllömetsät -kampanja on ollut yksi mielekkäimmistä ja merkityksellisimmistä projekteista, mitä olen saanut SMJK:n puolesta edistää”, hän sanoo.
Luonnonperintösäätiö ei kerro hankitun metsän tarkkaa sijaintia, jotta huuhkajien rauha voidaan taata.
Yritystukea kampanja on saanut muiden muassa Infinit Capitalilta, Lumiversumilta, Julius Tallberg Ab:lta ja Fortumilta.
Helmarimetsän etsinnät jatkuvat, ja kampanjaan kerätään edelleen lahjoituksia.Artikkelin aiheet
