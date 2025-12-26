Lopella poliisin määräyksestä lopetettu eläin oli susi Lopella sudeksi epäilty koiraeläin ammuttiin poliisin määräyksestä sen jälkeen, kun eläin hyökkäsi metsästyskoiran ja tämän omistajan kimppuun Lopella.

Lopella kaadettu eläin osoittautui sudeksi. Kuvituskuva, ei liity tapaukseen. Kuva: Markku Vuorikari

Luonnonvarakeskus on saanut valmiiksi Lopella lokakuun lopulla ammutun eläimen DNA-testit. Niiden perusteella kaadettu eläin osoittautui sudeksi.

Luonnonvara­keskus ei kuitenkaan vahvista, että Lopella olisi kaadettu juuri koiran ja ihmisen kimppuun hyökännyt susi. Luken asiantuntija on Ylelle kommentoinut, että liian pitkä aikaviive hyökkäyksen ja todistus­aineiston keräämisen välillä estää vahvistamisen. Ongelmalliseksi asian tekee se, että Lopen seudulla on liikkunut myös koirasusia. Lukeen on tullut lokakuun alussa ulostenäyte, joka on kerätty noin 5–6 kilometrin säteeltä tapahtumapaikasta.

Loppilainen Johanna Liukkonen joutui lokakuussa paljain käsin suojelemaan koiraansa koiraeläimen hyökkäykseltä. Liukkonen sai nostettua koiransa ilmaan, jolloin eläin hyökkäsi hänen päälleen. Loppujen lopuksi sekä koira että omistaja selvisivät uhkaavasta tilanteesta naarmuilla.

Metsästäjäliiton tiedotteen mukaan alueella on liikkunut susipari ja lisäksi niitä on erillään seuraillut yksinäinen susi. Tapahtumahetkellä susipari oli nähty toisaalla. Alueelta kaadettu susi oli ollut yksinäinen, eikä kolmannesta sudesta ole ollut sittemmin havaintoja esimerkiksi riistakameroissa.