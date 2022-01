Metsiin liittyvät kysymykset saattavat keväällä heiluttaa hallitusta, ennustaa MTK:n Mikko Tiirola

Petteri Kivimäki

Mikko Tiirolan mukaan metsiin ja omaisuuden suojaan liittyvät kysymykset ovat niin vaikeita, että ne saattavat keväällä heiluttaa hallitusta.

Metsänomistajien lähtökohdat tälle vuodelle ovat hyvät, sillä metsäteollisuuden investointien valmistuminen lisää puun tarvetta. Huolta aiheuttaa EU:n kasvava halu päästä päättämään metsäasioista, mihin liittyy paineita puun käytön rajoittamiseen.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola pitää odottaa tästä vuodesta hyvin mielenkiintoista, sillä uusien investointien käynnistyminen lisää kotimaisen puun tarvetta. Samaan aikaan Venäjä rajoittaa puun vientiä ja turpeen käyttö on romahtamassa.

Kun nuo tekijät yhdistää edelleen jatkuviin elvytystoimiin, pohja hyvälle puukauppavuodelle alkaa olla valmis.

"Vaikka vuosi näyttää lupaavalta, puumarkkinoiden toimivuuden edistämiseen tarvitaan viisautta, sillä hakkuiden rajoittamispaineet tuntuvat lisäävän järeän puun tarjontaa", Tiirola toteaa.

Viime vuosi jäi metsänomistajille muistiin hyvän puukauppavuoden lisäksi kiivaana EU-lähtöisen metsäkeskustelun vuotena. Kansalaiset antoivat vastaavasti vahvan tukensa sille, että metsäpolitiikan pitää pysyä kansallisena.

"Syksyllä EU:n taksonomia nousi jopa heiluttamaan hallitusta. Kiivas vaikuttamisemme ei silti kantanut siihen saakka, että komission esitys olisi kaatunut."

Tiirolan mukaan vaikuttaminen ei kuitenkaan mennyt hukkaan. Varsinaiset vaaran paikat ovat vasta taksonomian seuraavissa biodiversitteettivaiheissa.

"Seuraavat vuodet tulevat olemaan edunvalvonnallisesti kovia. EU komissiolla on Green Dealin läpiviennissä metsien käytön suhteen hyvin vahva poliittinen agenda ja projektia vetävän komissaari Timmermannsin kabinettipäällikkönä on Hollannin Greenpeacen entinen työntekijä."

Kotimaassa kovaa poliittista vääntöä on luvassa ympäristöministeriö esityksistä uudeksi luonnonsuojelulaiksi ja kaavoitus- ja rakennuslaiksi.

Tekeillä on myös lunastuslain uudistus, mutta se ei ole edennyt hallituksessa.

"Metsänomistajia puhuttaa todella kiivaana käyvä tuulivoimarakentaminen. Pitkien siirtolinjojen pilkkahintaisina lunastuskorvaukset ärsyttävät eniten", sanoo Tiirola.

Tuulivoimasopimuksiin liittyvien sudenkuoppien välttämisessä Tiirola toivoo metsänhoitoyhdistysten avustavan metsänomistajia aktiivisesta.

Myös rahastojen vilkas metsätilojen hankinta puhuttaa metsänomistajia. Sitä vähän rauhoittaa lakimuutos, joka estää metsärahastoja hyödyntämästä metsävähennystä vuodenvaihteen jälkeen.

MTK:n vaatimus metsävähennyksen nostosta ei sen sijaan toteudu vielä tälläkään vaalikaudella. Tiirolan mukaan näihin asioihin liittyen pitäisi pohtia metsäverotuksen kokonaisuudistusta.

"Siinä missä mattimeikäläinen tulouttaa joka kolmannen puun verokarhulle, Tornator joka viidennen, mutta ulkolainen metsärahasto jättää monessa tapauksessa verokarhun nuolemaan näppejään."

Tärkeä vaikuttamisen paikka metsänomistajille on myös kansallisen metsästrategian päivityksessä.

Tiirola arvelee, että keväällä esillä olevat metsiin, omaisuuden suojaan ja talouteen liittyvät kysymykset ovat niin vaikeita, että hallitus saattaa niihin jopa karahtaa.

Eduskuntavaaleihin valmistautuminen näkyy ilmastokeskustelun lisäksi kiihtyvänä luontokeskusteluna. Metsänomistajille tärkeitä ovat Metson ja Helmi-ohjelman tapaiset vapaaehtoiset monimuotoisuuden turvaamiskeinot.

Tiirola toivoo, että metsien kasvava suojelupaine voidaan kääntää ansaintamahdollisuuksiksi. Niitä haetaan jo tänä vuonna Oma Metsän hiilikauppapalveluilla ja Luontoarvot.fi -markkinapaikalla.

Unohtaa ei saa myöskään sitä, että tämä vuosi on nykymallisen kemeran viimeinen vuosi. Tiirola kannustaa metsänomistajia hyödyntämään sen mukana poistuvia tukimuotoja.

"Nyt on hyvä pistää kuntoon rästiin jääneitä nuoren metsänhoitokohteita, kun energiapuun kysyntä on kasvamassa ja pienpuun keräilytuki on voimassa todennäköisesti viimeistä vuotta."