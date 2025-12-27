Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
Varustetaanko akulla seuraavaksi metsurikin? Eksoskeleton keventää raivaussahatyötä
Tilaajalle
|
Varustetaanko akulla seuraavaksi metsurikin? Eksoskeleton keventää raivaussahatyötä
Lapsuuden kiipeilypuusta syntyi kitara
Ville-Veikko Ponkiniemi valmistaa soittimia, joiden puu tulee omasta tai tuttavien metsästä. Soitinten kanteen kuusi on paras puulaji.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Käsityöt
27.12.2025
12:30
Tomi Olli
Artikkelin aiheet
soitinpuu
puuseppä
Kielisoittimet
metsänhoito
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
