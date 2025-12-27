Stefan tekee itse omat eräsuksensa yhdestä puusta Ruotsalainen Stefan Lundström on tehnyt jo seitsemän paria suksia ilman erikoistyökaluja.

Suomessakin hiihdettiin vielä 1970-luvun alussa kilpaa puusuksilla. Kuva: Markku Vuorikari

Syvälle lumelle tarkoitetuissa suksissa täytyy olla erityisominaisuuksia. Ruotsalainen Stefan Lundström tietää tämän, sillä hän on tehnyt seitsemän paria suksia ilman mitään erikoisia työkaluja.

”Hieman syvemmässä lumessa käytettävän suksen on oltava noin kolme metriä pitkä. Olen katsellut vanhoja suksia, ja ne voivat olla jopa 330 sentin pituisia tai jopa pidempiä”, Stefan sanoo.

Lundström kertoo Jaktjournalen-lehdelle, että työ alkaa sopivan puun etsimisellä metsästä. Hän on tehnyt suksensa koivusta tai haavasta.

”Jotkut työskentelevät liimattujen rakenteiden kanssa, mutta minä olen rakentanut kaikki sukseni kokonaisista puusta. Kun tukki sahataan, sen täytyy ensin kuivua kunnolla, vähintään kuusi kuukautta”, Stefan sanoo.

Stefan työstää suksensa ilman erikoistyökaluja, käyttäen lähinnä kirvestä ja höyliä.

Suksen etuosan eli laudan tulisi olla 70–80 senttimetriä pitkä ja rakenteeltaan pehmeä. Jännevälin tulisi olla kaareva ja suksen malli on sellainen, että se on leveä edestä ja takaa mutta kapeneva keskeltä.

Saadakseen sukset oikean malliseksi Stefan taivuttaa niitä höyryllä.

”Olen rakentanut laatikon ja minulla on kymmenen litran kattila, jossa on kansi ja putkiliitäntä tavallisella keittolevyllä. Puun paksuudesta riippuen höyryttämiseen voi mennä tunti. Höyrytyksen jälkeen on muutama minuutti aikaa taivuttaa puu haluttuun muotoon”, Stefan sanoo.

Lopuksi suksi suojataan kosteudelta ja lahoamiselta. Stefan on käyttänyt tervaa, keitettyä pellavaöljyä ja kovavahaöljyä.

Hienointa on huomata, että sukset todella toimivat ja niillä on hauska hiihtää.

