Käräjäoikeus rajasi UPM:n tehdaspaikkakuntien lämmöntuotannon ja vedenkäsittelyn Paperiliiton lakon ulkopuolelle

Turvaamistoimi koskee UPM:n ja sen tytäryhtiöiden voimalaitoksia ja vedenkäsittelyä Jämsänkoskella, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Raumalla ja Valkeakoskella sekä vedenkäsittelyä Pietarsaaressa. Kuvassa on Rauman Biovoiman voimalaitos, joka toimii UPM:n tehdasalueella.

UPM:n Helsingin käräjäoikeudelta hakema turvaamistoimi tehdaspaikkakuntien lämmöntuotannon ja vedenkäsittelyn turvaamiseksi Paperiliiton lakon aikana on hyväksytty. Käräjäoikeus antoi päätöksensä tänään perjantaina kuultuaan ensin niin Paperiliittoa kuin UPM:ää, UPM:n tiedote kertoo.

Oikeuden päätöksen mukaan Paperiliiton tulee kahden miljoonan euron sakon uhalla lopettaa sellaiset työtaistelutoimet UPM:n tehtailla, jotka vaarantavat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset toiminnot.

Turvaamistoimi koskee UPM:n ja sen tytäryhtiöiden voimalaitoksia ja vedenkäsittelyä Jämsänkoskella, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Raumalla ja Valkeakoskella sekä vedenkäsittelyä Pietarsaaressa.

”Tämä oli tärkeä päätös. Lakko-oikeus on Suomessa laaja, mutta lakossakin on toimittava vastuullisesti ja yhteiskunnan etua ajatellen. Tavoitteemme on, että Paperiliiton lakosta ei aiheutuisi haittaa sivullisille”, sanoo sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela.

UPM on kertonut aiemmin maksavansa lakon aikana töihin tuleville palkanlisää lakosta aiheutuvasta ylimääräisestä työstä. Myös oikeuden päätöksellä töihin tulevat saavat tämän palkanlisän lakon aikana.

